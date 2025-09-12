“โอ้ - ประพล พรประภา” บอสใหญ่แห่ง TK พร้อมเพื่อนๆ ร่วมวิ่ง “ซิดนีย์มาราธอน“ สอยดาวดวงที่ 7

สุดแกร่ง! คุณโอ้ - ประพล พรประภา* บอสใหญ่แห่ง TK หรือ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ร่วมกับเพื่อน ๆ นักวิ่ง ชวนกันไปรายการ ซิดนีย์มาราธอน Abbott World Marathon Majors เหรียญที่ 7 (Seven Star**) ที่ออสเตรเลีย ถือเป็นรายการวิ่งมาราธอนใหญ่แห่งปี โดยมีแชมป์โอลิมปิกและเจ้าของสถิติโลกร่วมชิงชัยอย่างคับคั่ง ก่อนจบการแข่งขันงานนี้เพื่อน ๆ นักวิ่งหลายคนเพิ่งฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ ทั้งผ่าหัวเข่า เอ็นฝ่าเท้าขาด เลยนัดกันวิ่งไป ถ่ายรูปไป จบ Seven Star ไปแบบชิล ๆ ด้วยการใส่เสื้อสีชมพู วิ่งจับมือกันเข้าเส้นชัยพร้อมกัน 6 คนรวด 3 คน ใน 6 คน สอยดาวดวงที่ 7 ไปเชยชม
หมายเหตุ
*นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
**มีคนไทย 51 คนแรกของโลกที่ได้ Seven Star Finishers และคนไทยอีก 149 คน ที่ได้ Six Star Finishers ไปครอง
เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมี พนักงานกว่า 1,000 คน มีสาขาบริการรวม 48 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 4 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 100,000 ราย
