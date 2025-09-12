กทพ.จ่อออกโปรฯ Easy Pass ลดค่าทางด่วน 50% แบบมีเงื่อนไขหวังจูงใจ-ลดใช้เงินสด-แก้รถติดหน้าด่าน

กทพ.เตรียมออกแคมเปญใช้ Easy Pass ขึ้นทางด่วนลด 50% แบบมีเงื่อนไข เช่น วันเกิด เหมือนค่ายกาแฟ-มือถือ หวังกระตุ้น Easy Pass เพิ่ม 2-3 เท่า ลดช่องเงินสดแก้รถติดหน้าด่าน ประเมินค่าใช้จ่ายวันละ 20 ล้านบาทดึงจากเงินสะสมบัตร Easy Pass ไม่กระทบรายได้ กทพ.-BEM ชงบอร์ดปลายเดือนก.ย.เริ่มทดลองใช้ปลายปี 68
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กทพ.เตรียมออกแคมเปญสุดพิเศษ เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ( Easy Pass) เพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางบนทางพิเศษ โดยจะมีการให้ส่วนลดค่าผ่านทางสูงสุดถึง 50% ในวันพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินว่าจะกำหนดในวันไหนบ้าง เช่น ในวันเกิดของผู้ใช้บัตร Easy Pass เป็นต้น ซึ่งรูปแบบนี้จะมีรูปแบบเดียวกับ การจัดโปรโมชั่นพิเศษ Starbucks หรือ ค่ายมือถือ ที่ให้โปรโมชั่นพิเศษในวันเกิด
ทั้งนี้ จากที่กทพ.ได้มีการปรับเปลี่ยนจากช่องเงินสด เป็นช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass เพิ่มเติมบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางบนทางพิเศษ โดยไม่ต้องจอดรถจ่ายเงินสด และเพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยที่ผ่านมามีการเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ Easy Pass ชำระค่าผ่านทาง โดยให้ส่วนลด 5% แต่สัดส่วนการใช้ Easy Pass เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เท่านั้น ขณะที่ประเมินว่าการทำแคมเปญส่วนลด 50% จะกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ช่อง Easy Pass มากขึ้น 2-3 เท่า และคาดว่าจะแก้ปัญหารถติดหน้าด่านได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดยขณะนี้เตรียมทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.ช่วงปลายเดือน ก.ย. 68 นี้ และคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ภายในปี 2568 โดยจะเป็นในรูปแบบทดลองและประเมินผลในช่วงแรกก่อนว่า มีผลตอลบรับเป็นไปตามที่คาดหมายแค่ไหน
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 50% แบบมีเงื่อนไขเฉพาะวัน จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 20 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งสามารถนำเงินสำรองสะสมในบัตร Easy Pass ที่ปัจจุบัน มีประมาณ 100 กว่าล้านบาทมาใช้ดำเนินการได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของกทพ. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางที่ 60-40 ตามสัญญาสัมปทาน
ขณะที่มีการประเมิน กรณีให้ส่วนลดค่าผ่านทางสำหรับบัตร Easy pass 50% ทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขจะต้องใช้เงินชดเชยถึง 5,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นภาระทางการเงินมาก และบอร์ดกทพ.คงไม่อนุมัติ
นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า หลังจากมีการปรับเปลี่ยนช่องเงินสดเป็นช่อง Easy Pass ในด่านต่างๆ เพิ่มช่อง Easy Pass แต่ผู้ใช้ไม่เติบโตตามทำให้ ช่อง Easy Pass ว่าง แต่ช่องเงินสดหนาแน่น บางช่วงเวลา ช่องเงินสดรถติดยาวจนทำให้ Easy Pass ที่ต้องติดขัดไปด้วย เช่น ด่านดินแดงและด่านดาวคะนอง จึงพยายามคิดโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ Easy Pass เพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน มีสมาชิกบัตร Easy Pass ประมาณ 1 ล้านบัตร ขณะที่มีสัดส่วนการใช้ช่อง Easy Pass ประมาณ 55% อีก 45% ใช้เงินสด ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้ Easy Pass ที่ 70% ขณะเดียวกันมีแผนขยายช่อง Easy Pass เพิ่มคู่ขนานไปด้วย โดยคาดการปรับปรุงเพิ่มช่อง Easy Pass ประมาณ 70 ล้านบาท
สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 สายงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double Deck) และการปรับปรุงระบบค่าผ่านทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 ให้เหลือไม่เกิน 50 บาทตลอดสายนั้นผู้ว่าฯกทพ.กล่าวว่า จะรอหารือและรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ก่อน โดยขณะนี้ มีการศึกษาไล้แล้ว และได้เสนอเรื่องไปที่กระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงสัญญาสัมปทาน กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทาน
รายงานข่าวแจ้งว่า การก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double Deck) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ให้เอกชนผู้รับสัมปทาน เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดและจัดเก็บค่าผ่านทางใหม่เป็น 50 บาทตลอดสาย โดยจะจะมีการขยายระยะเวลาสัมปทานระบบทางด่วนขั้นที่ 1 (เฉลิมมหานคร) และขั้นที่ 2 (ศรีรัช) ที่จะสิ้นสุดปี 2578 ออกไป อีก 22 ปี 5 เดือน โดยมีรายงานผลการศึกษา ผลตอบแทนทางการลงทุนและเศรษฐกิจที่คุ่มค่ากับภาครัฐ