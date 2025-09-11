สิรินดา เฉลิมถิรเลิศ คว้ารางวัล Gold Medal และ Outstanding Award จากงาน “IEI 2025” ที่กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Miss Sirinda Chalermthiralert นักเรียนโรงเรียน International School Bangkok (ISB) ได้รับรางวัล “Gold Medal” จากงานประกวดทางวิชาการนานาชาติ 11th International Exhibition of Inventions และรางวัล “Outstanding Award” Citizen Innovation from Singapore (22-24 August 2025) at Guangzhou, China จากนวัตกรรม BeeFriend, Bee-safe Insecticide made from Green Mussel Shell Waste ซึ่งเป็นผลงานที่มีจุดมุ่งหมายในการลดปริมาณขยะชีวภาพ (Reduce Food Waste) และนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดแมลงศตรูพืช แต่ไม่กำจัดผึ้ง ซึ่งถือเป็นแมลงผสมเกสรที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตัวผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและปลอดภัยต่อผู้บริโภค