สิรินดา เฉลิมถิรเลิศ คว้ารางวัล Gold Medal และ Outstanding Award จากงาน “IEI 2025” ที่กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Miss Sirinda Chalermthiralert นักเรียนโรงเรียน International School Bangkok (ISB) ได้รับรางวัล “Gold Medal” จากงานประกวดทางวิชาการนานาชาติ 11th International Exhibition of Inventions และรางวัล “Outstanding Award” Citizen Innovation from Singapore (22-24 August 2025) at Guangzhou, China จากนวัตกรรม BeeFriend, Bee-safe Insecticide made from Green Mussel Shell Waste ซึ่งเป็นผลงานที่มีจุดมุ่งหมายในการลดปริมาณขยะชีวภาพ (Reduce Food Waste) และนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดแมลงศตรูพืช แต่ไม่กำจัดผึ้ง ซึ่งถือเป็นแมลงผสมเกสรที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตัวผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและปลอดภัยต่อผู้บริโภค







