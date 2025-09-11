PTTGCออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนเป็นครั้งแรก 1,100ล้านเหรียญสหรัฐ ปลื้มมียอดจองซื้อทะลักกว่า8เท่า

PTTGC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯเป็นครั้งแรกมูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชี้มียอดจองซื้อกว่า8 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุน เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินสอดคล้องกับแผนการลดภาระหนี้สินสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. แจ้งว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GC Treasury Center: GCTC) บริษัทใน PTTGC Group ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำระดับโลก 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส สาขากรุงเทพฯ ธนาคารมิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ รวมมูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศ
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของบริษัทและเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีของกลุ่ม ปตท. อีกทั้งยังเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ลักษณะนี้มูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการเสนอขายได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนและสถาบันการเงินทั่วโลก มียอดจองซื้อสูงกว่า 8 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศ
ขณะเดียวกัน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนถึงการเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่ PTTGC ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปีในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ผ่านการลดภาระทางการเงิน (Deleveraging) เป็นการดำเนินงานเชิงรูปธรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและเสริมสภาพคล่อง พร้อมวางรากฐานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTGC กล่าวว่า ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก แต่ยังเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ลดภาระหนี้สิน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า บริษัทจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่ธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มอบความไว้วางใจและให้การตอบรับอย่างดียิ่ง
หุ้นกู้ดังกล่าวที่ GCTC เป็นผู้เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1) จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 3 เดือนแรกที่ 6.50% ต่อปี และ 2) จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกที่ 7.125% ต่อปี โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Fitch ที่ระดับ Ba2 และ BB ตามลำดับ และจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ GCTC จะนำไปชำระค่าซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกโดย GCTC ซึ่งอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อคืน (Tender Offer) รวมทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือฯ