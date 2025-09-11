กกพ.นำแนวคิดขับเคลื่อนพลังงานอย่างยั่งยืนในเวที Gastech 2025

สำนักงาน กกพ.ชูแนวคิดการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในเวที Gastech 2025
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.ได้นำเสนอแนวคิด “การขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน” (Powering a sustainable energy future) ภายใต้บทบาทเชิงรุกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการกำกับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติให้มีความเป็นสากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการแข่งขันที่โปร่งใส พร้อมทั้งสร้างสมดุลและความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดดังกล่าวถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในเวที Gastech 2025 ซึ่งเป็นการประชุมด้านก๊าซธรรมชาติที่สำคัญระดับโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2568 ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวนโยบายของประเทศต่างๆ ในกิจการพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และแนวทางการกำกับดูแลกิจการพลังงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรกำกับดูแลพลังงานจากทั่วโลก ตลอดจนเป็นเวทีในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและนวัตกรรมด้านพลังงานที่ยั่งยืน
“สำนักงาน กกพ.หวังว่าในการเข้าร่วมงาน Gastech จะเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทิศทางและความสำเร็จในการกำกับกิจการพลังงานของไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสีเขียว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้มีความมั่นคง ทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่ไปกับการจัดทำโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดขายตรงให้ผู้ใช้รายใหญ่ผ่านโครงการ Direct PPA Pilot Project หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีการส่งมอบผ่านระบบข่ายไฟฟ้า (Third Party Access: TPA) ซึ่งถือเป็นการสร้างความโปร่งใสและเปิดเสรีในการแข่งขันในตลาดพลังงาน
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกสู่ประชาคมโลกว่าไทยมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ที่ใช้พลังงานสูง และการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Partnership) ทางธุรกิจด้านพลังงานกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งจะช่วยขยายศักยภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจของไทยในระดับภูมิภาค และโลกอย่างมีนัยสำคัญ” นายพูลพัฒน์กล่าว
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2569 โดยมี กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงาน กกพ.ร่วมกับหน่วยงานพลังงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินการ เชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ ขยายศักยภาพ และต่อยอดโอกาสด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศบนเวทีโลก