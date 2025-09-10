แอนโทลิน เปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการ การออกแบบภายในห้องโดยสารรถยนต์ และส่วนประกอบยานยนต์ที่เติบโตในเอเชีย

บูร์กอส (สเปน) / ระยอง (ประเทศไทย) – แอนโทลิน (Antolin) บริษัทสัญชาติสเปน ผู้นำด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนตกแต่งภายในยานยนต์ ประกาศเปิดโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมั่นคง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดของโลก
โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในทำเลเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่มีฐานการผลิตในภูมิภาค และสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดสำคัญอย่าง เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โรงงานจะดำเนินงานในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศโซลูชันอัจฉริยะด้านการออกแบบภายในและส่วนประกอบยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนสำคัญ เช่น หลังคาภายใน แผงประตู และแผงคอนโซลหน้า
โรงงานในประเทศไทยแห่งนี้ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตโฟมดูดซับเสียง กระบวนการผลิตซับสเตรตรุ่นใหม่ สายการประกอบเฉพาะทาง รวมถึงห้องปฏิบัติการทดสอบภายใน เพื่อรับประกันคุณภาพสูงสุด
ปัจจุบัน แอนโทลินได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญในภูมิภาค เช่น ฟอร์ด (Ford), วินฟาสต์ (Vinfast), บีวายดี (BYD) และฉางอัน (Changan) และมีแผนที่จะส่งมอบชิ้นส่วนตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดรุ่นใหม่ ๆ จากโรงงานแห่งนี้ต่อไป
ในพิธีเปิด เออเนสโต อันโตลิน อารีบัส (Ernesto Antolin) ประธานบริษัท ได้กล่าวถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ห่วงโซ่อุปทานที่พัฒนาแล้ว และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เราต้องการให้บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคด้วยโซลูชันที่เป็นระบบ อัจฉริยะ และยั่งยืน”
ประธานบริษัทยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของโครงการนี้ว่า “โรงงานแห่งนี้จะเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมสร้างการจ้างงานที่มีคุณภาพและคุณค่าทางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในประเทศไทย ความมุ่งมั่นของเราคือการเติบโตไปพร้อมกับประเทศนี้และทั้งภูมิภาค สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและการเชื่อมต่อในอนาคต”
ในโอกาสนี้ แอนโทลินได้แสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อทีมงานในประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้การเปิดตัวโรงงานครั้งนี้สำเร็จท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย ด้วยความทุ่มเท ความยืดหยุ่น และศักยภาพทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังได้ขอบคุณการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
การเปิดโรงงานครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตของแอนโทลินในเอเชีย ซึ่งปัจจุบันมีโรงงาน 32 แห่ง สำนักงานด้านเทคนิคและการพาณิชย์ (TCOs) 8 แห่ง และพนักงานมากกว่า 3,800 คน ยกระดับสถานะของแอนโทลินในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของภูมิภาค