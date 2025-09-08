รฟม.เผย AIA รับผิดชอบเหตุน้ำท่วมสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ-BEM เร่งประเมินค่าเสียหาย "ระบบบันไดเลื่อน-ร้านค้า"

รฟม.- BEM เร่งประเมินความเสียหายน้ำท่วมสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ "ระบบ-บันไดเลื่อน-ร้านค้า: เผย AIA ยืนยันรับชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด ชี้เหตุจากเปิดปล่องระบายอากาศก่อสร้างทางเดินเชื่อมใต้ดิน ยังให้หยุดงานจนกว่าทำมาตรการป้องกันใหม่เสร็จ
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า กรณีเกิดมีน้ำไหลเข้าท่วมภายในสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเกิดจากการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กับอาคาร AIA นั้น ทางบริษัท AIA ยืนยันที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างทางเชื่อม ซึ่งขณะนี้ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย ซึ่งมีทั้งตัวระบบและอุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นของชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารที่ถูกน้ำท่วม เช่น บันไดเลื่อน รวมถึงร้านค้าต่างๆ ด้วย คาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือน ก.ย.นี้
ทั้งนี้ เมื่อเกิดน้ำไหลเข้าท่วมในช่วงค่ำ เจ้าหน้าที่ BEM ได้ดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลารวดเร็ว และสามารถให้บริการเดินรถได้ตามปกติภายใน 21.30 น. ในวันเดียวกัน มีเพียงในส่วนของบันไดเลื่อนใกล้ทางขึ้น-ลงที่ 2 ที่ยังต้องปิดใช้งานไปก่อน เนื่องจากมีน้ำและโคลนเข้าไปด้านใน และต้องใช้เวลารออะไหล่มาเปลี่ยน
นายกาจผจญกล่าวว่า ขณะนี้ยังคงให้ทาง AIA หยุดการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ กับอาคาร AIA ไปจนกว่าจะมีการตรวจสอบสาเหตุและวางมาตรการการทำงานใหม่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยวันนี้ (8 ก.ย.) ได้มีการประชุมได้ตรวจสอบสาเหตุ และให้ AIA ไปทำแผนรายละเอียดมาตรการป้องกัน และนำมาหารือกับ รฟม.และ BEM อีกครั้ง
กรณีเกิดน้ำไหลเข้าท่วมภายในสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้เกิดจากการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ กับอาคาร AIA ซึ่งมีการทำช่องเปิดระบายอากาศที่หลังคาอุโมงค์ โดยช่องดังกล่าวอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน เมื่อฝนตกหนักและมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มม. น้ำที่ท่วมบนถนนรัชดาภิเษกจึงไหลเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมฯ แล้วไหลลงสถานีฯ ผ่านช่องเปิดระบายอากาศดังกล่าวบริเวณที่ก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคาร AIA กับสถานีฯ ตรงทางขึ้นลงที่ 2 นั้น
นายกาจผจญกล่าวว่า สถานีรถไฟฟ้าออกแบบตามมาตรฐาน มีระบบป้องกันน้ำท่วม ส่วนการก่อสร้างทางเชื่อมจากอาคารต่างๆ เข้าสูสถานีรถไฟฟ้าทำมาหลายแห่งแล้ว ที่ผ่านมาไม่เกิดปัญหา ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและป้องกันได้ตรงจุด จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร AIA กับสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ไม่พบมีช่องเปิดระบายอากาศ แต่เนื่องจากทางเดินเชื่อมดังกล่าวค่อนข้างยาวเพราะอาคาร AIA อยู่ลึกเข้าไปจากแนวถนนค่อนข้างมาก และช่องเปิดระบายอากาศจุดที่น้ำเข้ามานั้นอยู่ในพื้นที่ของ AIA ดังนั้น จึงต้องให้ AIA ทำมาตรการป้องกันใหม่ทั้งหมด