อีอีซี จับมือ หนุ่มสาวทัวร์ และ โลเคิล อไลค์ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ EEC ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด และ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้โครงการการส่งเสริมคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่งคงอาชีพและรายได้ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโมเดลการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผลักดันการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ EEC โดยมี 3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน ขยายช่องทางการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้โครงการ “EEC Select Best Service” เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก ร่วมออกแบบและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมที่สะท้อน อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวสนับสนุนโครงการ “EEC Select Best Service” สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า “สกพอ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยใช้ศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างแท้จริง”
นายโชติช่วง ศูรางกูร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ EEC ซึ่งจะช่วยสร้างรูปแบบการเดินทางใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แตกต่าง”
นายสมศักดิ์ บุญคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เสริมว่า “โลเคิล อไลค์ มุ่งเน้น การนำเสนอวิถีชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น”
ความร่วมมือระหว่าง สกพอ., หนุ่มสาวทัวร์ และ โลเคิล อไลค์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้าง โมเดลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยตั้งเป้าที่จะทำให้พื้นที่ EEC ก้าวขึ้นเป็น ศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ พร้อมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก