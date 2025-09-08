“มาดามแป้ง” นำทัพ “เมืองไทยประกันภัย" คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด และผู้ทำประโยชน์ต่อธุรกิจ จาก คปภ.

“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI และนางยุพา ล่ำซำ นำทัพผู้บริหาร นางปุณฑริกา ใบเงิน นายวาสิต ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และพนักงาน เข้ารับ “รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2567” และนางนวลพรรณยังได้รับ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2567” จากนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2568 (Prime Minister's Insurance Award 2025) ซึ่งจัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เอวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
นางนวลพรรณ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศความทุ่มเท แรงกายแรงใจร่วมกัน ของทุกคนในครอบครัวเมืองไทยประกันภัย เพื่อพัฒนาองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เหนือสิ่งอื่นใด เมืองไทยประกันภัยขอขอบคุณลูกค้าและผู้เอาประกันภัยทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ดูแลตลอดมา ความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมอบให้ คือพลังสำคัญ ที่ทำให้เมืองไทยประกันภัยสามารถยืนหยัด พัฒนา และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ”
รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญขององค์กร ที่ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยไทยอย่างต่อเนื่อง ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญ ควบคู่ไปกับการคืนกำไรทางใจสู่สังคม เพราะเชื่อเสมอว่าอาชีพประกันภัยคือการช่วยเหลือและเยียวยาผู้คนอย่างแท้จริง
เมืองไทยประกันภัย ยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ และส่งมอบความอุ่นใจ พร้อมปรับตัวให้เท่าทัน ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัย ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าเมืองไทยประกันภัยจะอยู่เคียงข้างคนไทยทุกในมิติชีวิต