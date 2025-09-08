สิ้นสุดการรอคอย! Aura Bangkok Clinic เปิดสาขาที่ 16 ณ Future Park Rangsit ห้างใหญ่ใจกลางรังสิต เริ่มตีตลาดปริมณฑล จัดแคมเปญเปิดตัวกระชากใจ ทำยอดจองคิววันแรกพุ่งเกินคาด

Aura Bangkok Clinic สาขา Future Park Rangsit มาเสิร์ฟแล้ว! จากเสียงเรียกร้องอย่างล้นลามของชาวรังสิตที่อยากให้ออร่ามาเปิดให้บริการ ล่าสุด 27 สิงหาคม 2568 Aura Bangkok Clinic สาขา Future Park Rangsit เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่ชั้น 1 ใกล้กับร้าน Moshi Moshi หน้าโซนเซนทรัล โดยออร่าตั้งเป้าให้สาขา Future Park Rangsit เป็นสาขาหลักในโซนรังสิต - ปทุมธานี เพื่อมอบประสบการณ์เสริมความงามระดับพรีเมียมให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ทั้งคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา รองรับลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยยังยึดแนวคิด คุ้มค่า ปลอดภัย เห็นผล เสริมด้วยการปรับการสื่อสารให้มีความ Localized เพื่อให้เข้าถึงใจลูกค้าในพื้นที่
เปิดตัวแบบไม่น้อยหน้าใคร! ในวัน Grand Opening Aura Bangkok Clinic สาขา Future Park Rangsit คุณบรีม พรกมล เพชรดาษดา Chief Marketing Officer นำทีมหนุ่มหล่อสาวสวย ทั้ง Presenter คนสวย โยชิ รินรดา ธุรพันธ์ และ Brand Ambassador บุกภายในห้าง แจก Aura Signature Milk Tea เอาใจหนุ่มสาวรังสิต พิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว! สาขาใหม่จัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ โดยพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ดังในห้าง Future Park Rangsit เพียงซื้อสินค้ากับร้านที่ร่วมรายการ ก็ได้ลุ้น Voucher ฉีดหน้าฟรี! ส่วนด้านนอกห้างก็ไม่แพ้กัน มีการจัดขบวนรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์ในย่านสำคัญ ๆ เพื่อส่งสารถึงชาวรังสิตอย่างใกล้ชิด การปรับการสื่อสารเชิงรุก เน้นความ Localized ในครั้งนี้ ทำให้ยอดจองคิวใช้บริการในวันแรกที่เปิดสาขา เต็มทุกช่วงเวลา
ในตลาดคลินิกความงามที่ดุเดือด Aura Bangkok Clinic สามารถทำยอดขายทะลุ 1,200 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และขึ้นมาเป็นที่คลินิกความงานและไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าเรียบร้อยแล้ว ออร่ายังเลือกเดินเกมในมุมที่ต่างไป โดยการขยายสาขาออกนอกเขตกรุงเทพ มุงหน้าสู่ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ อาจะดูเป็นการเดินเกมที่ช้ากว่าคลินิกหลาย ๆ แบรนด์ที่เน้นขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารเผยสาเหตุเบื้องหลังการตัดสินใจว่า หัวใจของการบริการของ Aura Bangkok Clinic เน้นไปที่การวางกลยุทธ์แต่ละสาขาให้ดี กำกับมาตรฐานให้เท่ากันทุกสาขาก่อน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ใส่ใจเหมือนกันในทุก ๆ สาขาที่ไป หรืออีกชื่อก็คือ Same Store Sales พร้อมกันนี้ออร่าก็พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล พนักงานหน้าสาขา เพิ่มหัตถการและบริการใหม่ ให้ตอบโจทย์ความงามที่ท้าทายขึ้น พร้อมกับปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงคนในพื้นที่มากขึ้น
ดังนั้น Know How ต่าง ๆ ที่ถอดบทเรียนมาจากออร่าทั้ง 16 สาขา จึงถูกนำมาพัฒนาการบริการและการสื่อสารของสาขาเปิดใหม่ในปีนี้ พร้อมกับดันให้ Aura Bangkok Clinic สาขา Future Park Rangsit เป็นสาขาหลักในเขตกรุงเทพตอนเหนือ รองรับลูกค้าในพื้นที่ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และลูกค้าจากโซนภาคเหนือและภาคอีสานที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพ โดยตลอดทั้งปี 2568 Aura Bangkok Clinic ได้เปิดสาขาใหม่ในจุด Prime Location ทั่วกรุงเทพ อาทิสาขาอโศก ตึก Exchange Tower สาขา Central World ภายในห้าง Central World ชั้น 5 สาขา Future Park Rangsit ที่ชั้น 1 และเร็ว ๆ นี้ Aura Bangkok Clinic สาขาที่ 17 จะไปบุกห้างใหญ่ในพื้นที่นนทบุรี Central Plaza Westgate เสริมกำลังรองรับลูกค้าในโซนนนทบุรี – นครปฐม
Aura Bangkok Clinic คลินิกแนวหน้าของประเทศ ผู้นำเทรนด์ความงามของคนยุคใหม่ มาพร้อมกับประสบการณ์ดูแลลูกค้ากว่า 200,000 เคส มาตรฐานการบริการเดียวกันกับสถาบันความงามชั้นนำระดับโลก ให้บริการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปีเต็มกวาดรางวัลจากเวทีระดับประเทศและเวทีระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องทุกปี และยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทุกระดับ
จองคิวเข้ารับบริการทำสวย โปรแกรมฟิลเลอร์ โบท็อก ดริปผิว ยกกระชับ ที่ Aura Bangkok Clinic สาขา Future Park Rangsit ได้ที่ Line: @Botox (ใส่ @) หรือติดตามบทความดี ๆ อัปเดตเทรนด์และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ได้ทุกช่องทางของ Aura Bangkok Clinic
Instagram: aurabangkok.clinic
Tiktok: aurabangkokreview
Line: @Botox
Website: aurabangkokclinic.com
Facebook: Aura Bangkok Clinic