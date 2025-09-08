ICAO สุ่มตรวจสนามบินดอนเมือง-แอร์ไลน์ ไม่ติดใจ”สนามกอล์ฟ”กลางรันเวย์ ยังคุมมาตรฐานความปลอดภัยเข้มงวด

กพท. เผย ICAO สุ่มตรวจสนามบินดอนเมือง และ 3 แอร์ไลน์”บางกอกแอร์เวย์ส ,ไทยแอร์เอเชีย,ไทยไลอ้อนแอร์”เบื้องต้น ไม่ติดใจ”สนามกอล์ฟ”กลางรันเวย์ คุมมาตรฐานปลอดภัยเข้มงวด ชี้คำสั่ง”นกแอร์”หยุดบินอินเตอร์ เป็นการใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ (ICAO) ได้เข้าทำการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน สนามบินด้านโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน เครื่องช่วยในการเดินอากาศ และศูนย์ซ่อมอากาศยานภายใต้โครงการ USOAP-CMA (Universal Safety Oversight Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) ซึ่งกำหนดช่วง วันที่ 27 ส.ค. - 8 ก.ย. 2568 ซึ่งที่ผ่านมาการตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ก.ย. 2568 ทางคณะผู้ตรวจ ICAO จะแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น จากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะผู้พิจารณาของ ICAO ต่อไป จึงจะแจ้งผลให้ กพท.จึงจะทราบว่ามีหัวข้อใดที่เป็นข้อกังวล และยังมีเวลาสามารถอุทธรณ์ได้
“ที่ผ่านมา กพท.ได้เตรียมความพร้อมและตรวจสอบมาตรฐานของทุกองค์ประกอบด้านการบินของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเตรียพร้อมรับการตรวจของ ICAO มาโดยตลอด จึงมั่นใจในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล แต่ทั้งนี้คงต้องรอฟังผลทางการก่อน”
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 68 คณะผู้ตรวจ ICAO ได้เข้าตรวจสนามบินดอนเมือง และสายการบิน 3 สาย ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส ,ไทยแอร์เอเชีย และ ไทยไลอ้อนแอร์ แบบแจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วัน ตามวิธีการสุ่มตรวจ ส่วนสายการบินนกแอร์ เนื่องจาก กพท.มีคำสั่งหยุดทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศและให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบินทั้งหมด หลังพบข้อกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการบิน ไปก่อนแล้ว ทาง ICAO รับทราบถึงการทำหน้าที่กำกับดูแลของ กพท. และบังคับใช้กฎหมายได้ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ซึ่งนกแอร์ได้ยื่นแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขด้านการปฏิบัติการบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัยกพท.ตรวจสอบแล้ว ส่วนนกแอร์ จะกลับมาทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศได้เมื่อใด ก็จะต้องขึ้นกับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
@เผย ICAO ไม่ติดใจมี”สนามกอฟล์”ที่สนามบินดอนเมือง
ส่วนของสนามบินดอนเมืองนั้น นอกจากตรวจมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้ว กรณีสนามกอล์ฟกานตรัตน์ หรือ “สนามงู” ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองรันเวย์ของสนามบินดอนเมือง ทาง ICAO เข้าตรวจแล้ว โดยยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม
เบื้องต้นการมีอยู่ของสนามกอล์ฟกานตรัตน์ ไม่ส่งผลต่อปัญหาด้านความปลอดภัย หากประเมินจุดที่ตั้งและกายภาพสนามบินกอลฟ์ มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย (security) เข้มงวด เช่น มีการ เอ็กซเรย์ ตรวจค้นการเข้าพื้นที่และเฝ้าระวัง ทั้งผู้เล่น ผู้ติดตามและ มีการอบรมผู้ช่วยนักกอล์ฟหรือแคดดี้ ทุกคนเข้าไปในพื้นที่ต้องรับทราบและปฑิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลตัดต้นไม้ไม่ให้บดบังและเกิดเป็นแหล่งที่อยู่ของนก ขณะที่การนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทางการบิน เช่น ทำแท็กซี่เวย์ ก็จะกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน รันเวย์ 2 เส้น
ในทางกลับกัน หากย้ายสนามกอลฟ์ออก แนวการนำมาใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ไม่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้น้อย และจะกลายเป็นภาระเพิ่มให้ทอท.ในการดูแลพื้นที่ ที่ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของนก และสัตว์อื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบินมากกว่าการคงอยู่ของสนามกอลฟ์
รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี มี นโยบาย “Aviation Hub” โดยมีประเด็น เรื่องการมอบสนามกอล์ฟ กานตรัตน์ หรือสนามงู ซึ่งอยู่ระหว่างทางวิ่ง (รันเวย์) ของสนามบินดอนเมือง ให้รัฐบาลใช้ประโยชน์ด้านการบินพลเรือน และให้กองทัพอากาศ กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) หารือร่วมกัน โดยกระทรวงคมนาคม ให้ ทอท.พิจารณางบประมาณในการชดเชยรายได้บุคลากรและรายได้จากสวัสดิการต่างๆ หรือที่ ทอ.จะสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ซึ่งมีตัวเลขค่าชดเชย อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ