AOT รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย

AOT รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย ตอกย้ำทำดีด้วยหัวใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) โดยมี นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.พร้อมด้วยนางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน AOT รับมอบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทยในฐานะหน่วยงาน ที่สนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะอย่างต่อเนื่อง รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคมากกว่า 1,000 หน่วย
นอกจากนี้ พนักงาน AOT ยังได้รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ประกอบด้วย นายชัชวาลย์ นครคุปต์ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการโครงการ สำนักงานวิศวกรรมโครงการ AOT นายอาณัติ ยิ้มยวน วิศวกรชำนาญการ ฝ่ายออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม AOT และนายสราวุธ ไพรศรี เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง AOT เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ การได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใต้โครงการ “AOT One Blood More Lives” เพื่อเชิญชวนพนักงาน หน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยรอบแสดงถึงความเสียสละและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดย AOT มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน” (Corporate Citizenship Airport)