เผยเคล็ดลับฟันขาวฉบับ K-beauty แบบ IU ด้วย Colgate Optic White Purple

คอลเกตเปิดตัว ไอยู (IU) พรีเซนเตอร์ใหม่ คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เพอร์เพิล ที่จะมาแชร์เคล็ดลับความสวย ที่ทำให้เธอมีรอยยิ้มที่ดูขาว สดใส มั่นใจทุกสถานการณ์ พร้อมเปิดตัวคอลเล็คชั่นสินค้ามาแรงสุดๆ ‘Colgate Purple x IU’ ให้เหล่าแฟนๆ ได้รับของสะสมสุด Exclusive จาก IU ที่แฟนตัวจริงต้องกรี๊ด! ไม่ว่าจะเป็น สมุดแพลนเนอร์, ถุงผ้าพร้อมลายเซ็น และ โฟโต้การ์ดสุดน่ารัก ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว!
**เซตผลิตภัณฑ์และของแถมมีจำนวนจำกัด แนะนำรีบช้อปก่อนหมด**
1. Colgate Purple x IU Beauty Hack Box
รวมไอเทมม่วงบุสต์ฟันขาวออร่า พร้อมของสะสมสุดพิเศษแบบครบเซต ใน Limited Edition Boxset สุดพิเศษจาก IU
2. Colgate Purple x IU Iconic Radiance Set
จับคู่ไอเทมม่วง ยาสีฟันและเซรั่มฟันเพื่อฟันขาวออร่าใน 2 ขั้นตอน
รับฟรี! ของสมนาคุณสุดพิเศษ ทั้งกระเป๋าสะพายสุดเก๋ และ Limited Photocard 1 ใบ (แบบสุ่ม)
3. Colgate Purple x IU Perfect Duo
จับคู่ยาสีฟันและแปรงฟัน คู่หูดูโอ้เพื่อฟันขาวสะอาดออร่า
รับฟรี! Limited Photocard 1 ใบ (แบบสุ่ม) ภาพไอยูสุดน่ารักที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว!
4. Colgate Purple x IU Bright Start
ช้อปยาสีฟันม่วงจากคอลเกต พร้อมรับฟรี! สติกเกอร์ดีไซน์พิเศษ (1 แผ่น) ของสะสมน่ารักๆ ที่แฟนคลับไอยูต้องมี!
แรงบันดาลใจของเหล่าไอเทมม่วงจากคอลเกต
คุณเคยได้ยินเรื่อง ยาสีฟันสีม่วงไหม? นี่คือเทรนด์ใหม่ล่าสุดจากวงการ K-beauty ที่กำลังมาแรงสุดๆ ในเรื่องการทำให้ฟันขาวขึ้น ด้วยหลักการ 'Color Correction' การใช้ยาสีฟันเฉดม่วง มาช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟัน ที่ไม่เหมือนใคร
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
1. ยาสีฟัน คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เพอร์เพิล
ยาสีฟันม่วงตัวแรกจากคอลเกต
ปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันครั้งแรกที่ใช้*
มีไมโครโพลิชชิ่ง คริสตัล** ช่วยขจัดคราบเหลืองบนผิวฟัน เพื่อฟันดูขาวขึ้นใน 7 วัน^^ และปลอดภัยต่อเคลือบฟัน# มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ
2. เซรั่มฟัน คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เพอร์เพิล เซรั่ม
ขั้นตอนใหม่ บูสต์ฟันขาว
ครั้งแรกของเซรั่มฟันจากคอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เพอร์เพิล เซรั่ม
เซรั่มบูสต์ฟันขาว พร้อมยิ้มออร่าได้ทุกเมื่อ
เฉดม่วงสุดเข้ม ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟัน ให้ฟันดูขาวขึ้นทันที*
แนะนำให้ใช้หลังแปรงฟัน และใช้กับแปรงสีฟัน– ทาให้ทั่วฟันไว้แค่ 2 นาที แล้วล้างออก
เนื้อเซรั่ม เนียน เกลี่ยง่าย แต่เข้มข้น เย็นสดชื่นด้วยรสมิ้นท์และยูซุ ตัวจบ เพื่อยิ้มออร่า
3. แปรงสีฟัน คอลเกต อ๊อพติค ไวท์ เพอร์เพิล
แปรงสีฟัน เพื่อฟันขาว*
ด้วยดีไซน์ขนแปรงต่างระดับ หัวเเปรงกว้าง ครอบคลุมพื้นผิวฟัน เพื่อการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น^
ขนเเปรงบิดเกลียว มีส่วนผสมของชาร์โคล เพื่อยับยั้งการก่อตัวของเเบคทีเรียบนขนเเปรง
ขนแปรงนุ่มพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/colgatepalmolive_official
*เพื่อผลลัพธ์ชั่วคราว
^เมื่อเปรียบเทียบกับแปรงเอ็กซ์ตร้าคลีนซอฟท์
^^ช่วยขจัดคราบผิวฟันเพื่อฟันขาวอย่างธรรมชาติ
จากการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครชาวโดมินิกัน จำนวน 140 คน อายุระหว่าง 18 - 70 ปี ก.ค. 2560 ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อใช้ตามคำแนะนำ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
**ไฮคลีนซิลิกา