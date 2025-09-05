เชฟรอน - มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ชวนวิ่งการกุศล “Saturday School Run 2025” ระดมทุนการศึกษา 29 พ.ย.นี้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “Saturday School Run 2025: วิ่งด้วยกันเพื่อฝันน้อง” เพื่อระดมทุน และนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปใช้สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ หรือ Saturday School Foundation ในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยงานวิ่งการกุศลนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 5.00 – 9.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยกัน เพื่อฝันน้อง” ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ 'ทุกคน' มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทยและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในสาขาที่พวกเขาสนใจ โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นงบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 650 บาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท และประเภท VIP ค่าสมัคร 1,999 บาท ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 1. เสื้อและของที่ระลึกตามระยะทาง 2. หมายเลขแข่งขัน (BIB) 3. เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย 4. อาหารและเครื่องดื่มหลังเส้นชัย 5. ตุ๊กตาน้องดาวเสาร์ เฉพาะสำหรับ VIP และระยะ 10 กิโลเมตร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 หรือปิดรับทันทีเมื่อมีผู้สนใจเต็มจำนวนที่เว็บไซต์ Saturday School Run 2025 - race.thai.run หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/saturdayschoolrun