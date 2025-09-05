“แม็คกรุ๊ป” ฟุ้ง 2 เดือนแรก ออนไลน์พุ่งดันทั้งปีโต 6%

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แม็คกรุ๊ป” เปิดตัวเลข 2 เดือนแรกของปีบัญชี 2569 รายได้ยังเติบโตได้ดีท่ามกลางกำลังซื้อที่หดตัว ความกังวลเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยเฉพาะช่องทางขายออนไลน์สัดส่วนรายได้ขยับขึ้นมาแตะ 20% หวังทั้งปี แตะ 25% ทุ่ม 80 ล้านขยายและปรับปรุงสาขา ดันยอดซื้อต่อบิลเพิ่ม พร้อมย้ำจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ
นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานของ “แม็คกรุ๊ป” ในปีบัญชี 2569 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีบัญชีที่ผ่านมา โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้จากการขายสินค้าจะโตประมาณ 6% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากขายรวม 4,152 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยที่จะมีรายได้จากการขายทะลุ 4,000 ล้านบาทต่อปี ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านผลดำเนินงานและแบรนด์ที่ยืนมา 50 ปี และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับ 64% อัตรากำไรสุทธิในระดับ 18% ต่อไป ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(ROE) ก็ขึ้นมาแตะที่ 20%
“2 เดือนแรกของปีบัญชี 2569 ยังเติบโตได้ดีท่ามกลางกำลังซื้อที่หดและเศรษฐกิจที่มีความกังวลว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่แม็คยีนส์รายได้จากการขายยังดี โดยเฉพาะในส่วนของช่องทางออนไลน์ที่สัดส่วนรายได้ขยับขึ้นมาแตะ 20% จากสิ้นปีก่อนมีสัดส่วน 17% และคาดหวังว่าทั้งปีจะมีสัดส่วน 25% ได้ ” นายแมทธิวกล่าว
นายแมทธิว กล่าวว่า บริษัทได้ใช้งบประมาณ 80 ล้านบาท ในการขยายสาขา ในทุกช่องทาง และปรับปรุงสาขาให้มีพื้นที่และขนาดใหญ่ขึ้น มีการไลฟ์เพื่อขายสินค้า และดึงกำลังซื้อจากฐานลูกค้าสมาชิกที่มีกว่า 1.5 ล้านคน ให้มียอดซื้อต่อบิลเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 2 พันบาทต่อบิล
สำหรับปีบัญชี 2568 (1 กรกฎาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) บริษัทมีกำไรสุทธิ 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6 % เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 713 ล้าน โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 18% เพิ่มจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 17.3% รวมทั้งยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ในระดับสูงที่ระดับ 63.9%
ทั้งนี้ การที่บริษัทมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.41 บาท ทำให้ทั้งปีบัญชี 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 0.96 บาท โดยได้จ่ายในงวดครึ่งแรกของปีไปแล้วหุ้นละ 0.55 บาท หรือจ่ายปันผลในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิมากกว่านโยบายที่จะจ่าย ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 นี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568