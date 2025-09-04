การบินไทย เปิดเวที “THAI Talk” ชวนกูรู–อินฟลูฯ เผยอินไซต์ท่องเที่ยวปี 2568 ลุยตลาดเอเชีย

การบินไทย ลุยตลาดเอเชียเปิดเวที “THAI Talk” ชวนกูรู–อินฟลูฯ เผยอินไซต์ท่องเที่ยวปี 2568 โตเกียว–สิงคโปร์ ครองแชมป์ ส่วน “กวางโจว” กำลังมาแรง พร้อม“ฟูลเซอร์วิส” ลุยเพิ่มเที่ยวบิน จัดโปรพิเศษกับ Mastercard ลดทันที 2,000 บาทต่อที่นั่ง จองวันนี้ ถึง 30 ก.ย. เดินทางได้ถึงสิ้นปี
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 68 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายการพาณิชย์ ร่วมกับ Mastercard จัดเวทีทอล์กครั้งใหญ่ “THAI Talk: Travel Trend and Priceless Experience” เปิดอินไซต์เทรนด์ท่องเที่ยวล่าสุดของคนไทยปี 2568 สู่ตลาดในเอเชีย เจาะลึกสถิติเส้นทางยอดนิยม หมุดหมายใหม่น่าจับตา และพฤติกรรมผู้โดยสารยุคใหม่ มุ่งต่อยอดผลตอบรับที่ดีในหลายเส้นทางด้วยบริการเหนือระดับที่รองรับดีมานด์ได้ตรงจุด พร้อมเผยแคมเปญ “Good Taste for a Good Cause” ภายใต้กลยุทธ์การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้สังคม ทั้งยังผนึก Mastercard กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายกับโปรโมชันสุดพิเศษ บินคุ้มทั่วเอเชียกับการบินไทย รับส่วนลดทันที 2,000 บาทต่อที่นั่ง เมื่อจองบัตรโดยสารไป-กลับผ่าน thaiairways.com หรือแอปพลิเคชัน Thai Airways และชำระด้วยบัตร Mastercard พร้อมใส่โค้ด “MCTHASIA” โดยจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. เดินทางได้ถึงสิ้นปี 2568
งานทอล์กครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากพันธมิตรทางธุรกิจระดับแนวหน้า อาทิ Mastercard, YouTrip, ดอยตุง และกานเวลา ช็อกโกแลต รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ เพจ “ไปไงมาไง” และช่อง “Loi Story” ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางทั่วเอเชีย พร้อมปักหมุดหมายใหม่ที่น่าสนใจ และเผยเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนเที่ยวที่จะทำให้คนไทยท่องเที่ยวได้อย่างสนุกและอุ่นใจยิ่งขึ้น
@โตเกียว-สิงคโปร์-เซี่ยงไฮ้ ขึ้นแท่นเมืองยอดฮิตปี 2568
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า “จากสถิติผู้โดยสารคนไทยของการบินไทยช่วงมกราคมถึงกรกฎาคม 2567 เส้นทางยอดนิยม 5 อันดับแรกจากกรุงเทพฯ สู่เอเชีย ได้แก่ โตเกียว (นาริตะ), ฮ่องกง, โอซาก้า, สิงคโปร์ และเกาหลี (โซล) แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2568 โตเกียวยังคงครองแชมป์ ส่วนสิงคโปร์และเซี่ยงไฮ้ขยับขึ้นมาเป็นที่ 2 และ 3 แทนที่ฮ่องกงและโอซาก้า ส่วนโซล เกาหลีใต้ ยังติดท็อป 10”
“ส่วนเส้นทางที่มีอัตราการเติบโตน่าสนใจคือ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า 100% ด้านเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 80% เช่นกัน โดยในปี 2568 การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินในหลายเส้นทางเพื่อรอบรับความต้องการใหม่ ๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ โคลัมโบ และเดนปาซาร์ (บาหลี) เป็นต้น”
@“กวางโจว” เป็นอีกหนึ่งเมืองที่กำลังมาแรง ปี 2568
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ เผยต่อว่า “ที่น่าจับตาคือ กวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน คนไทยไม่เพียงแต่ไปชอปปิ้ง แต่ยังสนใจพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ชมเมือง และชิมสตรีตฟูดที่มีให้เลือกหลากหลาย ความนิยมนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นภายหลังมาตรการฟรีวีซ่าของประเทศจีน ที่ทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น”
ประเทศจีนถือเป็น Hidden Gem ของนักเดินทางไทย ที่ครบเครื่องทั้งค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้และแหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ตั้งแต่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ไปจนถึงสวนสนุกชื่อดังอย่าง Disneyland ที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่แตกต่างจากญี่ปุ่นหรือเกาหลี อีกทั้ง การบินไทยยังให้บริการครอบคลุมเมืองใหญ่ทั่วประเทศจีน เพื่อมอบความสะดวกสบายและประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร
@นักท่องเที่ยวไทยยุคใหม่ หันมาเลือก “ฟูลเซอร์วิส” แบบจ่ายครั้งเดียวเพื่อความสบาย
“นักเดินทางไทยปัจจุบันให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้น นิยมบินฟูลเซอร์วิสที่จ่ายครั้งเดียวแล้วครบทุกความต้องการ การบินไทยตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารเพื่อความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้วยเครื่องบินลำใหญ่ ห้องโดยสารกว้าง มาพร้อมกับระบบ In-flight Entertainment ที่ทันสมัย และอาหารระดับพรีเมียมที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันในทุกชั้นโดยสาร
สำหรับเครื่องบิน Airbus A320 ได้อัปเกรดที่นั่งทุกลำให้มีชั้น Royal Silk หรือชั้นธุรกิจที่สามารถปรับเอนนอนได้สบายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มพรีเมียมที่ใส่ใจเรื่องความสบายระหว่างเดินทางแม้ในเส้นทางระยะสั้น การบินไทย มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น คุ้มค่า และใส่ใจทุกรายละเอียด นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และออกแบบตารางบินให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์นักเดินทางมากที่สุด เช่น เลือกออกเดินทางกลางคืนถึงเช้าเพื่อเที่ยวต่อได้แบบเต็มวัน หรือบินเช้าถึงบ่ายสำหรับคนที่อยากเช็กอินเข้าโรงแรมได้พอดี เหมาะทั้งกลุ่มคนทำงานที่อยากประหยัดวันลาและครอบครัวที่เดินทางพร้อมเด็กหรือผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกสบาย ตอกย้ำว่า การบินไทย คำนึงถึงความราบรื่นและคุ้มค่าในทุกมิติของการเดินทางเสมอ” นายกิตติพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย
YouTrip เผยเทรนด์ท่องเที่ยวปี 2568 นักเดินทางยุคใหม่ เน้น “หั่นเที่ยว ไม่หั่นทริป”
นางสาวจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTrip ประเทศไทย เผยว่า “ในครึ่งปีแรกของปี 2568 คนไทยเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนว่าการเที่ยวต่างประเทศกลายเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์สำคัญ แต่จะเน้นการเที่ยวอย่างชาญฉลาดมากขึ้นตามแนวคิด ‘หั่นเที่ยว ไม่หั่นทริป’ คือเปลี่ยนจุดหมายให้อยู่ในเอเชียแปซิฟิก แต่ยังคุ้มค่าคุ้มประสบการณ์ นอกจากนี้ อีกเทรนด์ที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของ ‘นักเดินทางยุคดิจิทัล’ ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการวางแผนทริป และใช้ดิจิทัลวอลเล็ตที่รองรับเงินหลายสกุล (Multi-Currency Wallet) อย่าง YouTrip เพื่อการจ่ายเงินที่คล่องตัวและคุ้มค่าที่สุด ที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวไทยเริ่มเชี่ยวชาญเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนและวางแผนการใช้จ่ายก่อนเดินทางมากขึ้น โดย YouTrip พบว่าการแลกเปลี่ยนเงินล่วงหน้ามีอัตราเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ยังพบว่าคนยุคนี้ใช้สมาร์ตโฟนช่วยจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับทริป รวมถึงการใช้จ่ายและต้องการประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและการควบคุมที่ง่ายดาย ฟีเจอร์อย่างการแจ้งเตือนการใช้จ่ายทันที และการล็อก/ปลดล็อกบัตรผ่านแอปจึงไม่ใช่เพียงฟังก์ชันเสริม แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ทุกการเดินทางมั่นใจและสะดวกขึ้น เรียกได้ว่าสมาร์ตโฟนได้กลายเป็น ‘พาสปอร์ตใบใหม่’ ของนักเดินทางยุคดิจิทัล"
@ส่องแคมเปญ Good Taste for a Good Cause กับการพาสินค้าไทยสู่น่านฟ้าทั่วโลก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานทอล์กคือการเปิดวิสัยทัศน์เบื้องหลังแคมเปญสำคัญอย่าง “Good Taste for a Good Cause” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของการบินไทย โดย นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริการอาหารบนเครื่องบินการบินไทย นอกจากจะสร้างความประทับใจให้นักเดินทางทั่วโลกด้วยรสชาติที่อร่อยและมีคุณภาพแล้ว เรายังสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากท้องถิ่น เพื่อส่งต่อทั้งรสชาติที่ดีและคืนคุณค่าสู่สังคม พร้อมสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เราภูมิใจนำเสนอ โดยการบินไทยได้ร่วมมือกับแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพและจุดยืนที่ชัดเจนในการยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น กาแฟไทยจากดอยตุง ช็อกโกแลตพรีเมียมจากกานเวลา ช็อกโกแลต นอกจากนี้ เรายังมีข้าวแต๋น (Rice Cracker) ของการบินไทยเอง จากโจทย์ที่ว่า Snack บนเครื่องต้องเป็นของดีจากเมืองไทย ภายใต้ธีม “ข้าวไทย หัวใจอินเตอร์” เราจึงใช้ข้าวไทยถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 จากจังหวัดเชียงราย และข้าวขาวจากจังหวัดปทุมธานี โดยนำเสนอรสชาติที่ถูกปากผู้โดยสารทั่วโลก ปัจจุบันเราสนับสนุนเกษตรกรโดยสั่งข้าวมากถึง 100 ตันต่อเดือน และสร้างความตื่นเต้นด้วยรสชาติใหม่ ๆ อยู่เสมอ”
การบินไทย ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อยกระดับวัตถุดิบจากเมืองไทยสู่น่านฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคราฟต์ช็อกโกแลตที่ปลูกในประเทศไทยจาก “กานเวลา ช็อกโกแลต” กับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่มักผสานเสน่ห์ของขนมไทยและผลไม้ท้องถิ่นเข้ากับช็อกโกแลตพรีเมียม อาทิ ช็อกโกแลตรสถั่วแปบ ที่ให้บริการในชั้น Royal First โดดเด่นด้วยความหอมของถั่วเหลือง มะพร้าว และงาคั่ว ที่เข้ากันอย่างลงตัว ด้าน “ดอยตุง” ก็ได้รังสรรค์กาแฟดริปพรีเมียม Black Silk Blend ที่ผสานกลิ่นดาร์กช็อกโกแลตและคาราเมล ให้รสกลมกล่อม นุ่มนวล สำหรับเสิร์ฟในชั้น Royal First และ Royal Silk นอกจากนี้ ยังมีกาแฟสูตรใหม่อย่าง Royal Highland Single Origin สำหรับให้บริการบนทุกชั้นโดยสารและทุกเที่ยวบินอีกด้วย