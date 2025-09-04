“วิถีถิ่น วิถีไทย” เปิดพื้นที่ให้กระเป๋าสานกก วิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง สกลนคร ก้าวไกลสู่คนเมือง

ในบรรยากาศคึกคักของงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย 2568” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 บูธเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยกระเป๋าสานกกสีสันสดใสสะดุดตา คือผลงานจาก วิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง จังหวัดสกลนคร
ตรงกลางบูธ คุณลุง ตัวแทนกลุ่ม ยืนยิ้มกว้างพร้อมยกกระเป๋าสานลายพิเศษขึ้นโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
“ทุกใบทำจากกกธรรมชาติที่เราปลูกเองในชุมชน ใช้เวลาสานหลายวันกว่าจะได้ออกมาเป็นกระเป๋าที่แข็งแรงและสวยงามแบบนี้” เขากล่าวด้วยน้ำเสียงภูมิใจ
การได้มาร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะทำให้สินค้าชุมชนได้ขายต่อหน้าลูกค้ากรุงเทพฯ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนเมืองได้สัมผัสภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
“ปกติเราขายตามตลาดท้องถิ่น วันหนึ่งก็ไม่มากนัก แต่แค่สองวันแรกที่ออกบูธที่นี่ กระเป๋าหลายแบบขายหมด ลูกค้าหลายคนขอเบอร์ติดต่อไว้เพื่อสั่งเพิ่ม”
สิ่งที่คุณประสิทธิ์ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจงานจักสาน โดยเฉพาะโซน workshop ที่เปิดให้ลองสานด้วยตัวเอง “ผมอยากให้เขาเห็นว่า กกไม่ใช่แค่วัชพืชริมทุ่ง แต่มันคือทุนทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนเป็นรายได้จริง ๆ ได้”
เขาทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่า “คำว่า ไทยดี ที่เป็นแนวคิดของงานนี้ มันตรงกับสิ่งที่เราทำพอดี ของธรรมดาในชุมชน ถ้าเราส่งต่อด้วยใจและคุณภาพ มันก็ดีจริง และคนก็เห็นคุณค่าจริง”
ทั้งนี้งาน “วิถีถิ่น วิถีไทย” จัดถึง 7 กันยายน 2568 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เข้าชมฟรี