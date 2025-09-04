เอส แอนด์ พี รับมอบรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2568 ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม รางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของผู้ประกอบการไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวาสุด) รับมอบ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2568 (Prime Minister’s Export Award 2025) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานด้านการส่งออกที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 33 ภายใต้แนวคิด “BRIDGE TO BRILLIANCE : Empowering Success Towards International Growth and Sustainability เสริมพลังความสำเร็จ สู่การเติบโตระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตร ไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วนี้
สำหรับ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)” ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ เอส แอนด์ พี ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของไทย ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมร่วมขับเคลื่อนแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ