เอส แอนด์ พี รับมอบรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2568 ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม รางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของผู้ประกอบการไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวาสุด) รับมอบ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2568 (Prime Minister’s Export Award 2025) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานด้านการส่งออกที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 33 ภายใต้แนวคิด “BRIDGE TO BRILLIANCE : Empowering Success Towards International Growth and Sustainability เสริมพลังความสำเร็จ สู่การเติบโตระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตร ไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วนี้

สำหรับ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)” ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ เอส แอนด์ พี ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของไทย ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมร่วมขับเคลื่อนแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ









