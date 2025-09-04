วิทยุการบินฯ ฟื้นใช้ระบบ BOBCAT เพิ่มความคล่องตัวบินลัดจากเอเชียสู่ยุโรป

วิทยุการบินฯ นำระบบ Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System หรือ BOBCAT กลับมาใช้งาน หลังหารือ ICAO และผู้เกี่ยวข้อง ลดความหนาแน่น เครื่องบินวนรอ ประหยัดเชื้อเพลิง เพิ่มความคล่องตัวจราจรทางอากาศ รองรับเที่ยวบินไปยุโรป และอเมริกาเหนือ
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า วิทยุการบินฯ ร่วมกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) สมาคมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนานาชาติ (International Federation of Air Traffic controllers Association - IFATCA) สมาคมนักบินนานาชาติ (International Federation of Airline Pilots Association: IFATCA) สมาคมนักบินไทย และรัฐภาคี ICAO นำระบบ Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System หรือ BOBCAT ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนบริการจัดการความคล่องตัวจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) สำหรับเที่ยวบินที่บินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ผ่านน่านฟ้าประเทศอัฟกานิสถาน (Kabul Flight Information Region: Kabul FIR) ไปยังยุโรปและอเมริกาเหนือ กลับมาใช้งาน
โดยรูปแบบการทำงานของระบบ BOBCAT คือ กำหนดเส้นทาง ความสูง และเวลาที่เหมาะสม (ATFM Slot) ในการทำการบินเข้าน่านฟ้าอัฟกานิสถาน และคำนวณเวลาวิ่งขึ้นจากสนามบินต้นทาง (Calculated Take-Off Time: CTOT) โดยสายการบินสามารถเข้าระบบ BOBCAT เพื่อขอ/เลือก ATFM Slot เพื่อทำการบินตามเส้นทางบิน ความสูง และเวลาที่ได้รับจากระบบฯ ซึ่งสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลง ATFM Slot ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนเที่ยวบินวิ่งขึ้นจากสนามบินต้นทาง
นายสุรชัยกล่าวว่า วิทยุการบินฯ ได้พัฒนาระบบ BOBCAT และให้บริการมาตั้งแต่ปี 2550 จากนั้นได้หยุดให้บริการชั่วคราวในเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากการหยุดให้บริการจราจรทางอากาศบนเส้นทางบินของอัฟกานิสถาน (Kabul Area Control Center - Kabul ACC) ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มีบริการจราจรทางอากาศบนเส้นทางบินในอัฟกานิสถาน มีการแบ่งช่วงความสูงที่สายการบินสามารถทำการบินในน่านฟ้าอัฟกานิสถาน แยกเพดานบินที่เที่ยวบิน ทำการบินเข้าออกสนามบินในประเทศอัฟกานิสถาน ออกจากช่วงเพดานบินที่เที่ยวบินบินผ่านใช้งาน ในขณะที่เมื่อเที่ยวบินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำการบินผ่านอัฟกานิสถานไปยังยุโรปเพิ่มขึ้นมาก เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ความสูงที่กำหนดไว้รองรับเที่ยวบินได้จำกัด
จากการประชุมนอกรอบของ ICAO ATFM Steering Group เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่าจะนำระบบ BOBCAT กลับมาใช้ให้บริการ ATFM สำหรับเที่ยวบินผ่านอัฟกานิสถาน โดยเริ่มให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2568 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ ลดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน ลดการบินวนรอ อีกทั้งยังเป็นการทำให้สายการบินสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้อีกด้วย