JAI by ONESIAM เปิดนิยามใหม่แห่ง Private Members Club กับ JAI FES: Flavors of the Riviera

JAI by ONESIAM ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์คลับระดับโลกภายใต้กลุ่มสยามพิวรรธน์ ที่เชื่อมต่อผู้นำความคิดและนักสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ให้มาพบกันในพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับโลกธุรกิจและวัฒนธรรมอย่างไร้ขอบเขต ล่าสุดจัดงาน “JAI FES: Flavors of the Riviera” งานเฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ JAI อย่างแท้จริง
JAI by ONESIAM ประสบความสำเร็จจากการสร้างสรรค์ประสบการณ์ระดับโลกให้กับสมาชิกแบบไร้พรมแดน ตั้งแต่การเข้าร่วม Hypefest ที่ฮ่องกงกับ Kevin Ma - CEO of Hypebeast, การชม Singapore Grand Prix กับนักแข่ง F1 Alex Albon, การพักสไตล์วิลล่าหรูที่บาหลีกับแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก BOSS, ไปจนถึงการร่วมงาน Frieze Art Week ที่โซลกับ Hyundai Group และ Gentle Monster ร่วมสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหาร ณ พิพิธภัณฑ์ Korea Furniture Museum และสำหรับงาน JAI FES ครั้งนี้ ยังคงสานต่อประเพณีความร่วมมือแบบไร้พรมแดน เชื่อมโยงอุตสาหกรรม ศิลปะ อาหาร และวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศอย่างไร้รอยต่อ
JAI เป็นการสร้างคลับสมาชิกยุคใหม่ ปฏิวัติรูปแบบคลับสมาชิกแบบดั้งเดิมที่เน้นเพียงสิทธิ์การเข้าถึง โดยสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและนวัตกรรมอย่างแท้จริง ทุกเดือน JAI จัดกิจกรรมเชิงประสบการณ์ ร่วมออกแบบกับ Founding Members และแบรนด์ระดับโลก กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงหรูหรา แต่ยังเป็นเวทีให้สมาชิกแลกเปลี่ยนไอเดีย สร้างเครือข่ายข้ามพรมแดน และสร้างผลกระทบเชิงวัฒนธรรมและธุรกิจ
เช่นเดียวกับค่ำคืนนี้ ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ร่วมกับ Founding Members ได้แก่ พอล สิริสันต์ CEO of Cloud 11 และนักธุรกิจวัฒนธรรมชั้นนำของไทย, เพิร์ล นันท์นพิน บรรเจิดรุ่งขจร ผู้สร้างประสบการณ์ดินเนอร์แบบ immersive ชั้นนำของไทยและผู้ก่อตั้ง Her Name is Nala, รวมถึง Founding Members ใหม่ “วาฬ” วรสิทธิ อิสสระ CEO of Charn Issara REIT Management และผู้บุกเบิกวิสัยทัศน์ด้านการบริการที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์รีสอร์ตหรูระดับไอคอนของไทยอย่าง Sri Panwa และ Baba Beach Club และเชฟอีวานส์ โลเปซ (Evens Lopez) ผู้รังสรรค์ Fine Dining ที่ Blue by Alain Ducasse การร่วมมือครั้งนี้สะท้อนจิตวิญญาณของ JAI ในการสร้างสรรค์แบบไร้พรมแดน ผสมผสานการบริการ อาหาร การออกแบบ และการเป็นผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน
งานเฉลิมฉลองนี้ยังเป็นการต้อนรับ Founding Members ใหม่ Pyra นักร้องระดับนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้วงการเพลงไทยบนเวทีโลก และ ภิพัชรา แก้วจินดา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ PIPATCHARA หนึ่งในนักออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่น่าจับตามองของไทย ซึ่งทั้งสองนำพลังสร้างสรรค์ใหม่ๆ และมุมมองระดับโลกมาสู่กลุ่มนักวิสัยทัศน์ของ JAI
ชญาภา จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ พิงค์แล็บ จำกัด และหนึ่งใน Founder Member ของ JAI by ONESIAM กล่าวว่า “เรามั่นใจว่าการผสมผสานความรู้และมุมมองจากหลายสาขาคือจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างทรงพลัง JAI ไม่ใช่เพียงชุมชนสุดเอ็กซ์คลูซีฟของนักธุรกิจระดับโลก แต่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริง สร้างโอกาสและความเชื่อมโยงเพื่อการเติบโตร่วมกัน”
ไฮไลท์ของงานคือ The Caviar Room ที่สร้างสรรค์ร่วมกับ Kaviari แบรนด์คาเวียร์ฝรั่งเศสระดับตำนาน แขกผู้เข้าร่วมจะได้รับการต้อนรับด้วยข้อความพิเศษจากผู้ก่อตั้ง Karin Nebot ก่อนจะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ “คาเวียร์เจอร์นีย์” ที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เปิดเผยถึงเรื่องราวต้นกำเนิดและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ทำให้ Kaviari กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสตร์การปรุงอาหารหรูหราของฝรั่งเศส พร้อมกันนี้ยังมีการเผยโฉมกระป๋องคาเวียร์รุ่นลิมิเต็ด JAI x Kaviari ที่สะท้อนถึงพันธสัญญาร่วมกันในการยกย่องงานฝีมือและพลังแห่งความร่วมมืออย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ Special Giveaway ร่วมกับ Baba Beach Club Natai รีสอร์ตหรูริมทะเลชื่อดังของไทย ที่โดดเด่นเรื่องการผสานสไตล์ ดนตรี และความเอ็กซ์คลูซีฟอย่างลงตัว โดยมีการจับรางวัลสุดพิเศษซึ่งดำเนินการโดย ดิฐวัฒน์ “ปลาทู” อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิสสระยูไนเต็ด เติมเต็มอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของค่ำคืน
ท่ามกลางบรรยากาศที่ถักทอด้วยความคิดสร้างสรรค์และการเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก แนวคิด Mediterranean meets Thai ตลอดค่ำคืนนี้ สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ JAI ในการผสมผสานวัฒนธรรม พร้อมการสร้างสรรค์ร่วมกับ Founding Members ที่ย้ำว่า ประสบการณ์ร่วมคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
เมื่อ JAI ก้าวสู่บทต่อไป กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ทุกเดือนและความร่วมมือระดับโลกจะช่วยตอกย้ำ JAI ในฐานะ Borderless Private Members Club ชั้นนำของเอเชีย ที่ความหรูหรา วัฒนธรรม และนวัตกรรมมาบรรจบกัน และยังสะท้อนตัวตนของความเป็น Global Private Members Club ที่โอบรับพลังความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายวงการ ร้อยเรียงเป็นชุมชนแห่งแรงบันดาลใจ ที่พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ การร่วมมือระดับนานาชาติ และประสบการณ์ที่ตอบรับทั้งความฝันและวิสัยทัศน์ของผู้คนที่เชื่อในคุณค่าของการเติบโตไปด้วยกัน