เชสเตอร์ สานต่อ 'ปันรัก ปันน้ำใจ' ปีที่ 12 ส่งมอบอาหาร สร้างรอยยิ้มน้อง “มูลนิธิออทิสติกไทย”

เชสเตอร์ เติมเต็มความสุขด้วยหัวใจ สานต่อ 'ปันรัก ปันน้ำใจ' ปีที่ 12 ส่งมอบอาหาร สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สร้างรอยยิ้มให้เด็กน้อยในมูลนิธิออทิสติกไทย
วันที่ 3 กันยายน 2568 นางสาวลลนา บุญงามศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เชสเตอร์ (Chester's) ในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขให้แก่สังคมผ่านโครงการ "เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" เป็นปีที่ 12
ล่าสุดในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมาได้นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 80 คน พร้อมด้วยเมนูคุณภาพของเชสเตอร์ ส่งมอบมื้อกลางวันแสนอร่อย ส่งต่อความรักและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย รวมกว่า 200 คน
กิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆ โดยมีไฮไลต์คือ กิจกรรมวาดภาพ “เชสตี้” มาสคอตประจำแบรนด์เชสเตอร์ บนกระเป๋าผ้า ซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการสนุกๆ อย่างการเล่นเกมบิงโก เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองให้กับทุกคน
“ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขและโอกาสให้กับสังคม การได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ทั้งจากการวาดภาพเชสตี้และเสียงหัวเราะจากการเล่นกิจกรรมร่วมกัน สะท้อนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการให้ ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงสร้างรอยยิ้ม แต่ยังปลูกฝังให้พนักงานของเราได้ตระหนักถึงการแบ่งปันและการทำประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นสร้างสิ่งดีๆ ต่อไป”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับมูลนิธิ มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท ซึ่งมาจากเงินบริจาคของพนักงานเชสเตอร์และลูกค้าทั่วประเทศ ที่ร่วมสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคกว่า 200 สาขา เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆ และเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ อีกด้วย
โครงการ "เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยเชสเตอร์ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งโรงพยาบาล มูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ มุ่งเน้นส่งมอบอาหารคุณภาพ และการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน