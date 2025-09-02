ทช.ปรับปรุงผิวทาง ถนนเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร “กาญจนบุรี” 21 กม.ที่ชำรุด คืบ 15% เสร็จปี 70 หนุนภารกิจมูลนิธิภูบดินทร์ ปชช.เดินทางสะดวก

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงผิวทาง ถนนสายเส้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี 21 กม. คืบหน้า 15% คาดเสร็จปี 70 จากเดิมมีสภาพชำรุด น้ำหลากปิดทับ ประชาชนเดินทางไม่สะดวก หนุนภารกิจมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเส้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 21 กิโลเมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 64.970 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 15 % คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570 ซึ่งเป็นถนนเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านคมนาคมว่า ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับการเดินทางในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
สำหรับพื้นที่ที่ ทช. เข้าไปดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาประเทศและสังคม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีหมู่บ้านตั้งอยู่จำนวน 4 แห่ง และโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง เดิมทีถนนมีสภาพผิวจราจรเป็นดินตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนมีสภาพชำรุดเสียหาย น้ำหลากปิดทับเส้นทาง การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถใช้ในการเดินทางขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
ทช. จึงได้สนองพระราชดำริ ร่วมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ ด้วยการสนับสนุนสายทางที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางไปยังสถานศึกษา สถานพยาบาล ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
โดยโครงการ ถนนสายเส้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก อำเภอสังขละบุรี ระยะทางรวม 21 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ใกล้กับโรงเรียนบ้านสาละวะ ผ่านบ้านทิไล่ป้า โรงเรียน ตชด. ทิไล่ป้า หน่วยพิทักษ์ทิไล่ป้า และไปสิ้นสุด กม.ที่ 21+000 บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา แบ่งเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร ถนนลูกรัง ระยะทาง 300 เมตร และงานปรับเกลี่ยบดอัดดินเดิม ระยะทาง 14.315 กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง ความยาวรวม 130 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย