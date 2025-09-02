ที่สุดของงานแสดงสินค้าเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีตแห่งเอเชีย CBA Expo 2025 และ Concrete Expo Asia 2025

ภาครัฐ-เอกชน สะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2568-2569 ยังเติบโตได้ แม้มีความท้าทายจากวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยบทบาทของผู้ประกอบการกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย หนุนการพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมก่อสร้างอย่างยั่งยืน บริษัท บีเม็กซ์ จำกัด จับมือพันธมิตรธุรกิจ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีตแห่งเอเชีย CBA Expo 2025 และ Concrete Expo Asia 2025 ดึงแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่และนวัตกรรมเทคโนโลยีกว่า 100 รายจัดแสดงสินค้าครบวงจร พร้อมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2568 ณ ไบเทค บางนา คาดผู้ร่วมงานกว่า 4,000 ราย สร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจราว 100 ล้านบาท
นางสาวฐิติรัตน์ ปฐวีวรากิตติ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเม็กซ์ จำกัด กล่าวระหว่างการแถลงข่าวจัดงาน CBA Expo 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ ครั้งที่ 3 พร้อมกับงาน Concrete Expo Asia 2025 หรืองานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ทั้ง 2 งานนี้ คือเป็นเวทีกลางที่รวบรวมการแสดงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่และคอนกรีต เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงงานได้มีโอกาสเชื่อมต่อและเจรจาธุรกิจโดยตรงต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อทั่วทั้งประเทศไทยและอาเซียน
ในการนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนภาครัฐ-เอกชน ร่วมแถลงข่าวและเปิดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการจัดงานจริง โดยมี คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อภิปรายถึง “แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2568-2569 การเติบโตและความท้าทายในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ” และ คุณประเสริฐ เฉลิมรัตนานนท์ ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อ“บทบาทของผู้รับเหมาก่อสร้างกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยกับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” รวมถึงกลุ่มพันธมิตรธุรกิจที่ร่วมกล่าวถึงความพร้อมสนับสนุนการจัดงาน อาทิ คุณสงกรานต์ จันทร์คณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด คุณสุภชัย สมิทธิปรีชาวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด คุณธนดณ ฉันทะธาดาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลลัพธ์เชิงระบบ คณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก พร้อมกลุ่มผู้ประกอบการร่วมนำเสนอสินค้า คุณธนวัตน์ คุณแก้ว ผู้จัดการการตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนหน่วยงานผู้สนับสนุนจัดงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย, สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย, สถานบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, สถาบันไทย-เยอรมัน, สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย, สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมวิศวกรรมยกหิ้ว ปั้นจั่น และเครื่องจักรกลหนัก, สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ เข้าร่วมแถลงข่าวและจะเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ
นางสาวฐิติรัตน์ กล่าวเสริมอีกว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน CBA Expo และงาน Concrete Expo Asia ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงภาคอุตสาหกรรมฯ ที่ยังคงพบเจอความท้าทายต่างๆ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความต้องการในการค้นหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในธุรกิจของตน โดยกำหนดจัดงานทั้ง 2 งานนี้ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เปิดโอกาสให้แวดวงธุรกิจก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีต ทั้งทีมวิศวกร ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักร และตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใด้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี
ในปีนี้งาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่อนาคตและความยั่งยืน” ซึ่งได้สรรหาผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ และคอนกรีต มากกว่า 100 แบรนด์และบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยได้เตรียมพื้นที่แสดงสินค้ามากกว่า 6,000 ตารางเมตร ทั้งภายในอาคารและลานแสดงสินค้ากลางแจ้งของศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค และงานในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี อิตาลี เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย และจีน เป็นต้น ในการเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ และกำลังมองหาตัวแทนในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งภายในงานที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมชมงานฯ จะได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งคือหัวใจสำคัญของวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่และคอนกรีตของภูมิภาค
รวมถึงภายในงานยังมีจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ จากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคและอัปเดตเทรนด์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน มากมายจากกูรูชั้นนำ ยกตัวอย่างเช่น ความท้าทายของการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จากผู้ชำนาญการจากสถาบันไทย-เยอรมัน และงานสัมมนาจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเกร็ดความรู้ เทคนิคต่างๆ จากผู้แสดงสินค้า ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจการใช้งาน เป็นต้น
ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดงานกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชียและเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ
งาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 จะทำให้ผู้ที่เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคและอัปเดตเทรนด์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในการนำไปพัฒนาประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิด “ก้าวสู่อนาคตและความยั่งยืน”
ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเพื่อให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานจากทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการยกระดับของอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยและเป้าหมายทางเศรษฐกิจประเทศ
นางสาว กู่ เฟิงชิง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เอ็กซ์ซีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ในนามของบริษัท XCMG (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน CBA Expo 2025 และ Concrete Expo Asia 2025 ทางบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. หรือ XCMG ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ถือเป็นผู้นำธุรกิจแถวหน้าของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีน และได้พัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุด มีอิทธิพลมากที่สุด และมีการแข่งขันสูงที่สุดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและหลากหลายรุ่นมากที่สุด XCMG เป็นบริษัทเครื่องจักรก่อสร้างที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก โดยติดอันดับ 65 ในรายชื่อ 500 บริษัทชั้นนำของจีน อันดับที่ 44 ในรายชื่อ 100 บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของจีน และอันดับที่ 2 ในรายชื่อ 100 ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำของจีน
การได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้ ทาง XCMG จะนำเครื่องจักรกลหนัก รถขุดหลากหลายขนาด ที่จะตอบโจทย์ความต้องการมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีต ได้เลือกชมศักยภาพ พร้อมนำรถตักไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาจัดแสดงเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในแบบรักษ์โลกด้วย
นายจักรพันธ์ ลีลาพร บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า เราเป็นหนึ่งในบริษัทจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ และให้เช่าเครื่องจักร ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 40 ปี ในการให้บริการเครื่องจักรในโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานคุณภาพและบริการจนเป็นที่ยอมรับ และด้วยประสบการณ์ข้างต้นทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการ ภายใต้การนำเข้าแบรนด์เครื่องจักรชั้นนำระดับโลก อย่าง Putzmeister, Liebherr จากประเทศเยอรมันนี และ Kato จากประเทศญี่ปุ่น
ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นในการมองหาพันธมิตรและเวทีที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้นำเสนอเครื่องจักรแบรนด์ต่างๆ รวมไปถึงความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และคอนกรีต และ ได้เห็นว่างาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 เป็นเวทีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์แพลทตินั่ม ด้วยมุ่งหวังที่จะนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการ ในนามของบริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานฯ อย่างไรก็ดี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ และคอนกรีต ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน CBA Expo 2025 และงาน Concrete Expo Asia 2025 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ EH100 ไบเทค บางนา ร่วมสัมผัสกับที่สุดของนวัตกรรมเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เหมืองแร่ คอนกรีต ที่ครบวงจร หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น