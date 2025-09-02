DIPROM เดินหน้าดัน Soft Power ไทย! กับ “กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นจากทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล (Fashion Identity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”
สร้างสรรค์บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 4 สาขา ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย อัญมณีและเครื่องประดับไทย หัตถอุตสาหกรรมไทย เครื่องสำอางและความงามไท
กิจกรรมนี้จะได้
- กระทบไหล่กับผู้ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์อย่างใกล้ชิด
- เรียนรู้เชิงลึกครอบคลุมทุกมิติกับกูรูระดับประเทศ
- ศึกษาดูงานแบรนด์ไทยและผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทย
- ประกวดลุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า 60,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม คุณเป้ โทร. 09-7969-5924