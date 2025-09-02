ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มุ่งสร้างความสุขให้ทุก ๆ วันของชีวิต เดินหน้ากลยุทธ์ “คุ้มครบทุกการช้อป” เจาะอินไซต์นักช้อปทุกครอบครัวทั่วภูมิภาค เปิดตัว “สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี” สร้างภาพจำแบรนด์ผู้นำด้านความคุ้มค่า พร้อมต่อยอดความสำเร็จด้วยแคมเปญซิกเนเจอร์ “ROBINSON PAYDAY” โปรแรงสิ้นเดือนที่ครองใจผู้บริโภคต่อเนื่อง
ห้างโรบินสัน เดินเกมการตลาดเชิงรุกต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์ ‘คุ้มครบทุกการช้อป’ เปิดตัว ‘สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสัน การันตี’ ตอบโจทย์ความต้องการแบบอินไซต์และตอกย้ำภาพจำของครอบครัวนักช้อปที่ชอบ ‘ความคุ้มค่า’ ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่มีที่นี่ที่เดียว, สินค้าใหม่, ซื้อมากลดมาก, ลดแรง, ซื้อ 1 แถม 1, หมดแล้วหมดเลย, สินค้าราคาเดียว
พร้อมตอบรับกระแสปังของซิกเนเจอร์แคมเปญ “ROBINSON PAYDAY” (โรบินสัน เพย์เดย์) เดินหน้าอัดโปรโมชัน คุ้มแรง! ทุกสิ้นเดือน ในคอนเซ็ปต์ ‘ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน’ ที่ล่าสุดจัดให้ช้อปคุ้มตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 68 – 9 ก.ย. 68 กับดีลแรงลดสูงสุด 70% ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้าง
‘สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี’ ของจริง คุ้มจริง ไม่ผิดหวัง!
นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างโรบินสัน มุ่งมั่นจะเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขให้กับครอบครัวไทยทุกวัน ผ่านประสบการณ์การช้อปที่มุ่งสร้าง ความมั่นใจทุกการจับจ่าย ทั้งจากแคมเปญใหญ่และซิกเนเจอร์ที่ครองใจครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดขายครึ่งปีแรก’68 ของห้างโรบินสันเติบโตขึ้นกว่า 15% โดยในครึ่งปีหลังนี้ เราได้มีการเปิดตัว ‘สัญลักษณ์ที่โรบินสันการันตี’ เพื่อตอกย้ำว่า ที่นี่คือจุดหมายของสินค้าของแท้ ดีลจริงจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งเรามั่นใจว่าห้างโรบินสันจะเป็นตัวจริงเรื่องความคุ้มค่าและโปรโมชันพิเศษสุดที่ลูกค้าไว้วางใจอย่างต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน”
สำหรับ ‘สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี’ ใน 3 หมวดหลักของห้างโรบินสัน ที่ครอบครัวสายช้อปต้องไม่พลาด! เพราะสัญลักษณ์ไหนก็ใช่ ดีลไหนก็คุ้ม! ประกอบด้วย...
1 o New & Exclusive – ไอเทมสำหรับสาย FOMO ที่ไม่อยากตกเทรนด์!
กับสัญลักษณ์ชวนช้อป
1. ป้ายสินค้าใหม่ล่าสุด
2. ป้ายสินค้าที่นี่ที่เดียว ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ห้างโรบินสันเท่านั้น
2 o Special Deals & Bundle Offers - ดีลพิเศษและข้อเสนอสุดคุ้ม รีบคว้าก่อนหมด!
กับสัญลักษณ์ความคุ้มที่ไม่ควรพลาด
1. ซื้อมาก-ลดมาก (Buy More Save More)
2. คุ้มยิ่งกว่า! ซื้อ 1 แถม 1 (Buy 1 Get 1 Free)
3. คุ้มยิ่งกว่า! ซื้อ 2 แถม 1 (Buy 2 Get 1 Free)
4. หมดแล้วหมดเลย (Shock Price)
5. สินค้าราคาเดียว (One Price)
o 3d
Hot Deals – ลดแรงเกินห้ามใจ!
กับสัญลักษณ์ความคุ้มขั้นสุด
1. ลดราคา 30%
2. ลดแรง 50%
3. ลดแรง 70%
อัดโปรแรงทุกสิ้นเดือนตลอดปีผ่านซิกเนเจอร์แคมเปญ “ROBINSON PAYDAY” หลังกระแสตอบรับปัง!
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความสำเร็จของห้างโรบินสันในการเป็นเดสติเนชันแห่งดีลเด็ดโปรแรง ตอกย้ำด้วยซิกเนเจอร์แคมเปญอย่าง ROBINSON PAYDAY ที่จัดทุก ๆ สิ้นเดือนและได้รับการตอบรับดีมากจนกลายเป็นแคมเปญที่ทุกครอบครัวรอคอย ซึ่งในครั้งนี้มาพร้อมสัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี’ และสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งส่วนลดสูงสุด 70% คูปองเครดิตเงินคืน และอภิสิทธิ์พิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ เพื่อตอบโจทย์นักช้อปแบบครบจบในห้างเดียว”
แคมเปญ “ROBINSON PAYDAY”
พร้อมอัดโปรแรงทุกสิ้นเดือน ในคอนเซ็ปต์ “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน”
ความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษ
• สินค้าเฉพาะรุ่น/แบรนด์ ลดสูงสุด 70%
• รับคูปองส่วนลด + เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
• สมาชิก The 1 ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 150 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ
ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 68 – 9 ก.ย. 68 พบดีลแรงลดสูงสุด 70% ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อป ได้แก่
• Robinson Chat & Shop
• Robinson Personal Shopper On Demand
• Central App และ www.central.co.th (24 ชั่วโมง)
• Facebook Page: Robinson Department Store
พบ สัญลักษณ์คุ้มค่าที่โรบินสันการันตี ของจริง คุ้มจริง ไม่ผิดหวัง! และสนุกกับการช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน ในแคมเปญ “ROBINSON PAYDAY” ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้าง