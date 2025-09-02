เมืองไทยประกันภัยส่ง ‘ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Chill’ รับ Pet Humanization เพราะสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกครอบครัว

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแส Pet Humanization หรือการเลี้ยงสัตว์เสมือนเป็นสมาชิกครอบครัว เป็นกระแสมาแรงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และประเทศไทยเองก็ติดอันดับประเทศที่มีการเติบโตในตลาดสัตว์เลี้ยงสูงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สะท้อนจากจำนวนทาสหมาทาสแมวที่เพิ่มขึ้น และเม็ดเงินที่คนไทยพร้อมทุ่มเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อมูลจาก KResearch เผยว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2567 เติบโตขึ้น 15.8% จากปี 2566 และเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมูลค่ารวมถึง 7.5 หมื่นล้านบาทในปี 2567 สวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สะท้อนว่าสัตว์เลี้ยงคือ “สินทรัพย์ทางใจ” ที่เจ้าของพร้อมลงทุน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัยที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์คนไทย ประกาศเปิดตัวโปรดักส์ใหม่ “ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Chill” เพื่อรองรับเทรนด์ Pet Humanization หรือกระแสการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ที่กำลังมาแรงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เจ้าของสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ต้องการความคุ้มครองสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายแบบกะทันหัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน ประกันอุบัติเหตุ และสิทธิประโยชน์พิเศษ ที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 629 บาทต่อปี มีให้เลือกด้วยกันถึง 6 แผน ครอบคลุมความคุ้มครองที่จำเป็นอย่างครบถ้วน อาทิเช่น
- ครอบคลุมทั้งน้องหมาและน้องแมว สมัครได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 7 ปี (ต่ออายุถึง 10 ปี)
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยสูงสุด 15,000 บาท/ปี
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการอุบัติเหตุสูงสุด 45,000 บาท/ปี
- คุ้มครองค่าฉีดวัคซีน สูงสุด 1,500 บาท/ปี
- คุ้มครองการเสียชีวิต สูงสุด 20,000 บาท
ซื้อง่ายผ่าน Call Center 1484 หรือ Line: @MTIFriend รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.muangthaiinsurance.com/th/product/miscellaneous-insurance/pet-chill-insurance
นางนวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย กล่าวว่า “สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่เพื่อนแต่คือคนในครอบครัวของเรา เมืองไทยประกันภัยจึงมุ่งมั่นพัฒนาโปรดักส์ที่เข้าใจความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของมั่นใจว่าน้องหมาน้องแมวจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ ด้วยการมอบความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างมีความสุขและมั่นใจ”
ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Chill เกิดขึ้นจากความเข้าใจในความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง ออกแบบมาเพื่อคนรักน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 629 บาท/ปี คุ้มครองครบทั้งค่ารักษา วัคซีน และความคุ้มครองด้านอื่นๆ ให้เจ้าของได้อุ่นใจ พร้อมกับสัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับ แนวทาง ESG และ DNA ขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจทุกสถานการณ์ โดยเมืองไทยประกันภัยตั้งเป้าเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชันและทุกความต้องการ นอกจากนี้ เมืองไทยประกันภัย ยังมีแผนต่อยอดพัฒนาความคุ้มครองประกันสัตว์เลี้ยง ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น ประกันรถยนต์ ประกันที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในทุกมิติของการใช้ชีวิต
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง