JR ร่วมใจปลูกซ่อมบำรุงป่าชายเลน “รักษ์โลก ปี 4”

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) ถ่ายภาพร่วมกับ นายวีร์รัชพล อุดมศรีทราย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกซ่อมบำรุงป่าชายเลน “รักษ์โลกปี 4” ภายใต้โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่ จำนวน 40 ไร่ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลบ้านสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้