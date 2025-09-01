AUKEY Thailand เปิดตัว PowerBank Magnetic Series มาพร้อมเทคโนโลยี Qi2 และ PD 30W – Shopee Exclusive Launch 28 สิงหาคม 2025

AUKEY แบรนด์เทคโนโลยีจากเยอรมนีที่มีวางจำหน่ายกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เตรียมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุปกรณ์พกพา ด้วยการเปิดตัว PowerBank Magnetic Series รุ่นล่าสุด มาพร้อม การชาร์จไร้สาย Qi2 มาตรฐานใหม่, USB-C PD สูงสุด 30W และดีไซน์บางเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมา
พาวเวอร์แบงค์รุ่นใหม่จาก AUKEY ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไร้สายเต็มรูปแบบ มอบทั้งความสะดวก ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรฐาน Wireless Qi2 ที่รองรับทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคต นี่คืออุปกรณ์ที่เกิดมาเพื่ออนาคตของการชาร์จไร้สายอย่างแท้จริง
การเปิดตัวครั้งนี้จะจัดขึ้นเฉพาะที่ Shopee Mall ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2568 โดยมาพร้อมโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 80% และโค้ดส่วนลดรวมกว่า 8,888 บาท
รุ่นใหม่ที่เปิดตัว และจุดเด่น
PB-MS03 | 5000mAh Ultra Compact
• ความจุ 5000mAh
• USB-C PD 20W + Wireless Qi2 15W
• บางเพียง 1.3 ซม., น้ำหนัก 128 กรัม
เล็กที่สุดในซีรีส์ เหมาะสำหรับคนพกเบา ใช้ทั้งชาร์จสายและไร้สาย
PB-MS04 | 10000mAh Dual Power
• ความจุ 10000mAh
• ชาร์จได้พร้อมกัน 2 อุปกรณ์
• USB-C PD 20W + Qi2 15W
• รองรับ Pass-through Charging
เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความอเนกประสงค์
PB-MS05 | 6700mAh MagFusion Stand
• ความจุ 6700mAh
• USB-C PD 20W + Qi2 15W
• ดีไซน์ Magnetic + ขาตั้งพับเก็บได้
• ชาร์จ iPhone 14 Pro ได้ ~1.3 รอบ
เล็กกะทัดรัด แต่ใช้งานจริงได้ครบ
PB-MS06 | 10000mAh Power Beast
• ความจุ 10000mAh
• USB-C PD 30W (แรงที่สุดในซีรีส์)
• รองรับ Qi2 Wireless 15W
• มี ขาตั้งในตัว ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รุ่นสำหรับคนที่ต้องการ “ชาร์จเร็วจริง” ทั้งสายและไร้สาย
PB-MS07 | 5000mAh Ultra-Slim Featherlight
• ความจุ 5000mAh
• USB-C PD 20W + Qi2 15W
• บางเฉียบเพียง 9.3 มม., น้ำหนักเพียง 112 กรัม
เบาที่สุดในซีรีส์ เหมาะสำหรับสายพกพา Minimal
PB-MS08 | 10000mAh Ultra-Slim Elegant
• ความจุ 10000mAh
• USB-C PD 20W + Qi2 15W
• บางเพียง 14 มม., น้ำหนัก 173 กรัม
• ดีไซน์เรียบหรู พกขึ้นเครื่องบินได้ (Airline Safe)
สำหรับผู้ใช้ที่มองหาความครบเครื่องและพกง่าย
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน – หนึ่งเดียวที่พร้อมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทาง คนทำงานที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนตลอดวัน หรือผู้ที่ต้องการความมั่นใจเมื่อต้องพกอุปกรณ์หลายเครื่อง พาวเวอร์แบงค์รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบทั้ง ความสะดวก ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับการใช้งานจริง
Shopee Exclusive Launch – โปรโมชั่นพิเศษ
28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2568
AUKEY Official Store บน Shopee Mall เท่านั้น
ลดสูงสุด 80% + โค้ดส่วนลดรวมกว่า 8,888 บาท
Top Spender รับฟรีแท่นชาร์จไร้สาย LC-MC311A มูลค่า 8,990 บาท
ซื้อครบ 3,000 บาท ลุ้นรับ Travel Adapter PA-TA01 ฟรี (100 รางวัลแรก)
คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ : https://shopee.co.th/aukeythailandofficialstore