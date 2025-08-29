xs
BEM พาน้องๆ เปิดประสบการณ์ศิลปะนอกห้องเรียนที่ “Metro Art สถานีพหลโยธิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสนามนอก ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT มาร่วมเปิดประสบการณ์และท่องโลกศิลปะ นอกห้องเรียนกับกิจกรรม Happy Journey with BEM @ Metro Art สถานีพหลโยธิน โดยน้องๆ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีแห่งศิลปะที่อยู่ใต้ดินแห่งแรกของไทยในซีรี่ย์ที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีของ PEANUTS กับ “How Do You Do, Snoopy?” แวะชมเรื่องราวการเดินทางของเหล่าตัวละครอันเป็นที่รักจาก Peanuts อีกทั้งยังได้ร่วมเวิร์ก ช้อปเพ้นท์หมวกสุดน่ารัก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางด้านศิลปะ และยังสามารถนำไปต่อยอดหารายได้เสริมในระหว่างเรียนด้วย










