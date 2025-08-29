“อินโนพาวเวอร์” ศึกษามาตรฐาน PCAF เล็งขยายธุรกิจสู่ภาคการเงินสีเขียว

อินโนพาวเวอร์ ศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐาน PCAF เตรียมขยายโซลูชันด้านความยั่งยืนสู่ภาคการเงินสีเขียว สนับสนุนอุตสาหกรรมการเงินวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากพอร์ตสินเชื่อ พร้อมยกระดับความสามารถขององค์กรในการวางแผนการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น
นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าตามกลยุทธ์การเป็น ‘พันธมิตรพิชิตคาร์บอน’ (Decarbonization Partner) โดยตระหนักว่าการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไม่ใช่เรื่องของภาคพลังงานเพียงอย่างเดียว แต่สถาบันการเงินเองก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านพอร์ตการเงิน โดยอินโนพาวเวอร์มีแผนที่จะนำธุรกิจด้านวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดหาแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน และกำลังศึกษาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตคาร์บอนต่ำในทุกภาคส่วน
ปัจจุบันมาตรฐาน PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถวัดและรายงาน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางการเงิน” ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของการปล่อยสินเชื่อหรือการลงทุน ซึ่งแต่เดิมแต่ละธนาคารอาจใช้วิธีการคำนวณแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร ดังนั้น การมีมาตรฐานการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงมีบทบาทในการยกระดับความสม่ำเสมอและความโปร่งใสของข้อมูล ด้วยแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การนำมาตรฐาน PCAF มาใช้ ถือเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการวัดและจัดการ “Financed Emissions” หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากพอร์ตการเงิน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว คิดเป็นสัดส่วนถึง 98-99% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของธนาคาร (Scope 1, 2 และ 3) ดังนั้น หากสถาบันการเงินต้องการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การให้ความสำคัญกับ Financed Emissions จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ PCAF ยังเป็นแนวทางที่เข้ากันได้กับมาตรฐานการรายงานอื่น ๆ เช่น TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), ISSB (International Sustainability Standards Board) และ GHG Protocol ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วนและเป็นสากล PCAF ยังช่วยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG และเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการคำนวณที่แม่นยำจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากสินเชื่อในแต่ละพอร์ตการลงทุนได้ดีขึ้น
การประยุกต์ใช้มาตรฐาน PCAF ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถระบุโอกาสในการพัฒนา “สินเชื่อสีเขียว” และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดรับกับเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ดังนั้นอินโนพาวเวอร์พร้อมสนับสนุนภาคการเงินไทย ด้วยการต่อยอดแพลตฟอร์ม GHG หรือ Greenhouse Gas Report ซึ่งเป็นเครื่องมือคำนวณและแสดงผลลัพธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคธุรกิจ สู่การใช้งานในภาคการเงิน โดยเฉพาะการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของลูกหนี้จากข้อมูลพอร์ตสินเชื่อ ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของ PCAF เพื่อให้ธนาคารสามารถประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วางแผนลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างแม่นยำและยั่งยืน