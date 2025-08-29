ตัวแทน "วินตัน" จากอังกฤษ และคณะ ร่วมคารวะสวัสดี "สุชาติ ตันเจริญ" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

Mr. David บมจ.เรเนซองส์ (Private Equity), ดร.วรวุฒิ ตัวแทนวินตัน (Winton) จากอังกฤษ และคณะ ร่วมคารวะสวัสดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุชาติ ตันเจริญ
ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner), Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking). ประเทศอังกฤษ, Mr. David Gibson Moore (คนที่ 1 จากซ้าย), Chairman, บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Renaissance Private Equity, Former Chairman, the Boards of Chase Manhattan Bank (JP Morgan Chase) in Switzerland, Luxembourg and Jersey, New York, และ กรรมการ, OKX (2nd Largest and Top 3 Spot Cryptocurrency Exchange in the World ), ร่วมด้วย ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ (คนที่ 1 จากขวา), กรรมการ, คณะกรรมการแผนกลยุทธและที่ปรึกษา (Strategic and Advisory Board), บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทผู้ลงทุนรายใหญ่ (Accredited Investors) ในตลาดทุนนานาชาติ World Class (NYSE, LSE, SGX, HKEX, & ASX) ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) และ คุณ ณพีรา เตชาชาญ (คนที่ 2 จากขวา) เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีต่อ นาย สุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คนที่ 3 จากซ้าย หรือ คนกลาง) เมื่อเร็ว ๆ นี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ปรึกษาฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
นายจตุพล ศิริเดช 099 519 3641