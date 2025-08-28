"ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่" ทุ่ม 455 ลบ. ขยายกำลังผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในไทย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำระดับโลกด้านพลังงานไฟฟ้า ลงทุน 455 ล้านบาท (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อขยายโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
การลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของบริษัท ซึ่งถือเป็นโครงการที่ใหญ่ ที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อขยายการผลิต การวิจัย การพัฒนางานวิศวกรรม และความร่วมมือเพื่อเพิ่มการผลิตหม้อ แปลงไฟฟ้ากำลัง และโซลูชันระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
การขยายโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปี 2570 ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ และลดระยะเวลาในการส่งมอบเพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้าที่จำเป็นเร่งด่วน การขยายโรงงานนี้จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดมาใช้ เพื่อเสริมสร้างประ สิทธิภาพในการผลิต และรับประกันกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
Carlos Pettinau, Hub APMEA Manager หน่วยงานธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ กล่าวว่า "ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย และทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ พร้อมสนับ สนุนอุตสาหกรรมนี้ ด้วยการลงทุนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเพิ่มการผลิตอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้าที่สำคัญอย่างหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง" และเสริมว่า "การลงทุนนี้ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางหลักในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค"
การขยายโรงงานในสมุทรปราการครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงผังการผลิตให้เหมาะสม ลดความหนาแน่น ลดการเคลื่อนย้ายไปมาของคนและอุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุโดยรวม นอกจากนี้การจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับการประกอบและทดสอบขั้นสุดท้าย ยังช่วยให้การจัดการดีขึ้น แยกงานได้ชัดเจน และมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยขึ้น รวมถึงระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ควบคุมได้ มีโครง สร้างที่ดีขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น
โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตระดับโลกของ ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ โรงงานแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดบรรจุของเหลว และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากลสูงสุด โดยการออกแบบและการผลิตอยู่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี TrafoStar ของฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ซึ่งใช้ในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 17 แห่งทั่วโลก หม้อแปลงไฟ ฟ้ากำลังเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่ง และจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการแหล่งพลังงานเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโครงข่ายและเสถียรภาพของระบบพลังงาน
โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบพลังงานที่ยั่งยืน
ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ เป็นผู้นำตลาดด้านหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง โดยมีการติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformers) มากกว่าสองล้านเครื่อง และหม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ อีกหลายหมื่นเครื่องทั่วโลก ส่วนเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงหนึ่งในสี่ของโลกมาจาก ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่