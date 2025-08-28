‘เอส แอนด์ พี’ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target (ระยะที่ 2)”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร รับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรนำร่องที่เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target (ระยะที่ 2)" จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย S&P เป็น 1 ใน 22 องค์กรนำร่องที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีคุณณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เมื่อเร็วนี้
S&P เชื่อว่าการยกระดับการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธี SBTi รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน