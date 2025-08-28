แพรนด้า รับมอบเกียรติบัตร “ESG DNA” ตอกย้ำการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล กรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหารความเสี่ยง เข้ารับมอบเกียรติบัตร โครงการ ESG DNA จาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อยกย่ององค์กรที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเรียนรู้หลักการด้านความยั่งยืนผ่านระบบ e-Learning โดยมีอัตราการเข้าร่วมเรียนรู้และผ่านการทดสอบเกินกว่า 70% ของจำนวนทั้งหมด
โครงการ ESG DNA จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ ในปี 2567 แพรนด้าได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเรียนรู้และผ่านการทดสอบจำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 ของจำนวนผู้สมัคร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
การเข้าร่วมโครงการ ESG DNA ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานของแพรนด้าได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ESG สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานจริง เสริมสร้างการสื่อสารและความเข้าใจร่วมกันในองค์กร สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนบรรลุผลสำเร็จ และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล