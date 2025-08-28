xs
xsm
sm
md
lg

ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมาของ โครงการ BEM พาน้องพิชิต TCAS ถูกส่งต่อเรื่องราว ในแต่ละปีกันแบบรุ่นต่อรุ่น ปากต่อปาก จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการในหลายๆ ครั้งที่จัดงาน ถือเป็นโครงการเรือธงประจำปีของ BEM หรือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและตั้งใจทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งยังส่งต่อโอกาสนี้ไปยังนักเรียนใน 4 ภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ และในปีนี้ BEM ยังเดินหน้าต่อด้วยการจับมือกับพันธมิตรได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) จัดงาน “BEM พาน้องพิชิต TCAS ครั้งที่ 17” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

หัวใจของโครงการ : ติวหนึ่งวัน เปลี่ยนอนาคตได้


“BEM เห็นความสำคัญของการศึกษาว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเด็กไทยได้ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่เราอยากมอบ ‘โอกาส’ ให้เยาวชนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน หัวใจของโครงการ คือความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ให้เยาวชนเข้าถึงความรู้และแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดกิจกรรมติวเข้มทั้ง On-site และ Online ครอบคลุมทุกพาร์ตของข้อสอบ TGAT ใน 1 วันเต็ม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ก็สามารถเรียนได้ทั่วประเทศ” คุณเทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BEM เล่าถึงหัวใจสำคัญของโครงการ

มากกว่าการติว คือการส่งกำลังใจ


กิจกรรมติวปีนี้นำโดยคณะอาจารย์จาก We By The Brain เหมือนเช่นเคย ได้แก่ ครูพี่นุ้ย – ดร.สมิตา หมวดทอง (TGAT 1: การสื่อสารภาษาอังกฤษ) ครูพี่เอ๋ – อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (TGAT 2: การคิดอย่างมีเหตุผล) ครูพี่ยู – อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (TGAT 3: สมรรถนะการทำงาน) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น มีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมถึง 3,069 คน แบ่งเป็น On-site ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1,919 คน และ Online จาก 4 ภูมิภาครวม 1,150 คน

ส่วนช่วงเวลาพิเศษจากแขกรับเชิญที่มาแบ่งปันข้อคิดดี ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในปีนี้ คือ ครูดิว – ชัยธวัธ มโนชัยเจริญกุล จากเพจ KruDew English ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจจากบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก


“รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ เช่นนี้ นอกจากแนวทางการทำข้อสอบจากอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ครูดิวก็อยากเป็นกำลังใจและสร้างแรงผลักดันให้น้องทุกคนอย่ากลัวภาษาอังกฤษ เพราะเป็นทักษะอันดับ 1 ที่ตลาดแรงงานต้องการ สิ่งสำคัญคือขอให้เปิดใจเรียนรู้ วันนี้ทุกคนมาเก็บความรู้ไว้ใช้ในการสอบ ก็ขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่ หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว ชีวิตจริงอีกบทบาทหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้น การสอบจะน้อยลง แต่จะมีโอกาสให้เราจะได้พูดและใช้ภาษามากขึ้น ดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเอง” ครูดิว กล่าวให้กำลังใจนักเรียนทุกคน

ใจฟูล้นฮอลล์ พร้อมสู่สนามสอบจริง


น.ส.ธณิดา ตันทักษิณานุกิจ (คนกลาง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เล่าว่า "ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นปีสำคัญที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งใจเตรียมตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว พอได้กลับมาอีกครั้งก็ยิ่งรู้สึกว่าการติวของที่นี่ตอบโจทย์มาก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้น เทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง และความสนุกสนานจากอาจารย์ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเลย รู้สึกว่าเป็น 1 วันที่คุ้มค่า ได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ และความมั่นใจสำหรับก้าวต่อไปในอนาคต"


ส่วน น.ส.พิชชารัตน์ โชติรัตน์ (ซ้าย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และ น.ส.น้ำเพชร เชื้อเอี่ยม (ขวา) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคอร์สเรียน TGAT ความถนัดทั่วไป เสริมว่า "รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาติวที่งานนี้ บรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง สนุก และได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จริง ๆ ทำให้รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้ นอกจากจะได้เทคนิคการทำข้อสอบ TGAT ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้ว ยังได้แรงบันดาลใจจากทั้งอาจารย์และกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งใจว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการเตรียมตัวสอบและการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อให้พร้อมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ"


และ นายนิปุณ ไทรวิเศษ(ขวา) พร้อมเพื่อนๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา จ.สุพรรณบุรี ซึ่งใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อมาเข้าร่วมงานนี้โดยเฉพาะ เล่าว่า “เห็นข่าวกิจกรรมนี้จาก Facebook ก็รู้สึกสนใจ จึงชวนเพื่อน ๆ เช่ารถตู้เพื่อเดินทางมาร่วมงาน โดยมาทั้งหมด 40 คน นัดพบกันที่โรงเรียนแล้วเดินทางมาตั้งแต่ตี 4 ตอนนี้อยู่ ม.6 ตั้งใจจะสอบเข้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยากมาเก็บเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ และสร้างบันดาลใจให้กับตัวเอง อยากทำให้เต็มที่ที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เสียใจทีหลังเพราะพยายามน้อยเกินไป ซึ่งวันนี้ผมได้รับกำลังใจจากคุณครู จนมีพลังใจเข้าสู่สนามจริงแล้วครับ ขอขอบคุณ BEM ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้พวกเรา และหวังว่าจะจัดต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องในปีต่อ ๆ ไปได้มาสัมผัสบรรยากาศและความรู้แบบนี้เหมือนกัน สุดท้ายอยากฝากถึงเพื่อน ๆ ทุกคนว่าให้พยายามให้เต็มที่ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แค่เราได้ทุ่มเทก็ถือว่าภูมิใจในตัวเองแล้วครับ”


นอกจากการติว โครงการยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก “MEYOU” และ “Samui” และกิจกรรมมากมายที่ผู้สนับสนุนจาก สก็อต สมาร์ทซ, สก็อต เพียวเร่, กรุงศรี แอป, เอไอเอส 5G, สมูทโตะ, โออิชิ, ชาคูลซ่า, จูลี่ ไทยแลนด์ และ ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมเสริมกำลังใจให้กับน้องๆ เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

“BEM มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงความรู้และแรงบันดาลใจอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างพลังบวกให้กับสังคมไทย เพราะตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เราเห็นรอยยิ้มความตั้งใจ และความสำเร็จของน้อง ๆ มากมาย และนั่นคือเหตุผลที่เราจะไม่หยุดทำ” คุณเทพนารี กล่าวทิ้งท้าย
ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์
ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์
ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์
ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์
ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น