ติวแล้วใจฟู! BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 สนุกอัดแน่นแรงบันดาลใจล้นฮอลล์

ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมาของ โครงการ BEM พาน้องพิชิต TCAS ถูกส่งต่อเรื่องราว ในแต่ละปีกันแบบรุ่นต่อรุ่น ปากต่อปาก จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการในหลายๆ ครั้งที่จัดงาน ถือเป็นโครงการเรือธงประจำปีของ BEM หรือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและตั้งใจทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งยังส่งต่อโอกาสนี้ไปยังนักเรียนใน 4 ภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ และในปีนี้ BEM ยังเดินหน้าต่อด้วยการจับมือกับพันธมิตรได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) จัดงาน “BEM พาน้องพิชิต TCAS ครั้งที่ 17” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
หัวใจของโครงการ : ติวหนึ่งวัน เปลี่ยนอนาคตได้
“BEM เห็นความสำคัญของการศึกษาว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเด็กไทยได้ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่เราอยากมอบ ‘โอกาส’ ให้เยาวชนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน หัวใจของโครงการ คือความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ให้เยาวชนเข้าถึงความรู้และแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดกิจกรรมติวเข้มทั้ง On-site และ Online ครอบคลุมทุกพาร์ตของข้อสอบ TGAT ใน 1 วันเต็ม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ก็สามารถเรียนได้ทั่วประเทศ” คุณเทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BEM เล่าถึงหัวใจสำคัญของโครงการ
มากกว่าการติว คือการส่งกำลังใจ
กิจกรรมติวปีนี้นำโดยคณะอาจารย์จาก We By The Brain เหมือนเช่นเคย ได้แก่ ครูพี่นุ้ย – ดร.สมิตา หมวดทอง (TGAT 1: การสื่อสารภาษาอังกฤษ) ครูพี่เอ๋ – อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (TGAT 2: การคิดอย่างมีเหตุผล) ครูพี่ยู – อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (TGAT 3: สมรรถนะการทำงาน) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น มีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมถึง 3,069 คน แบ่งเป็น On-site ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1,919 คน และ Online จาก 4 ภูมิภาครวม 1,150 คน
ส่วนช่วงเวลาพิเศษจากแขกรับเชิญที่มาแบ่งปันข้อคิดดี ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในปีนี้ คือ ครูดิว – ชัยธวัธ มโนชัยเจริญกุล จากเพจ KruDew English ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจจากบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
“รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ เช่นนี้ นอกจากแนวทางการทำข้อสอบจากอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ครูดิวก็อยากเป็นกำลังใจและสร้างแรงผลักดันให้น้องทุกคนอย่ากลัวภาษาอังกฤษ เพราะเป็นทักษะอันดับ 1 ที่ตลาดแรงงานต้องการ สิ่งสำคัญคือขอให้เปิดใจเรียนรู้ วันนี้ทุกคนมาเก็บความรู้ไว้ใช้ในการสอบ ก็ขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่ หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว ชีวิตจริงอีกบทบาทหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้น การสอบจะน้อยลง แต่จะมีโอกาสให้เราจะได้พูดและใช้ภาษามากขึ้น ดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเอง” ครูดิว กล่าวให้กำลังใจนักเรียนทุกคน
ใจฟูล้นฮอลล์ พร้อมสู่สนามสอบจริง
น.ส.ธณิดา ตันทักษิณานุกิจ (คนกลาง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เล่าว่า "ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นปีสำคัญที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งใจเตรียมตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว พอได้กลับมาอีกครั้งก็ยิ่งรู้สึกว่าการติวของที่นี่ตอบโจทย์มาก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้น เทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง และความสนุกสนานจากอาจารย์ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเลย รู้สึกว่าเป็น 1 วันที่คุ้มค่า ได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ และความมั่นใจสำหรับก้าวต่อไปในอนาคต"
ส่วน น.ส.พิชชารัตน์ โชติรัตน์ (ซ้าย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และ น.ส.น้ำเพชร เชื้อเอี่ยม (ขวา) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคอร์สเรียน TGAT ความถนัดทั่วไป เสริมว่า "รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาติวที่งานนี้ บรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง สนุก และได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จริง ๆ ทำให้รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้ นอกจากจะได้เทคนิคการทำข้อสอบ TGAT ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้ว ยังได้แรงบันดาลใจจากทั้งอาจารย์และกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งใจว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการเตรียมตัวสอบและการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อให้พร้อมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ"
และ นายนิปุณ ไทรวิเศษ(ขวา) พร้อมเพื่อนๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา จ.สุพรรณบุรี ซึ่งใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อมาเข้าร่วมงานนี้โดยเฉพาะ เล่าว่า “เห็นข่าวกิจกรรมนี้จาก Facebook ก็รู้สึกสนใจ จึงชวนเพื่อน ๆ เช่ารถตู้เพื่อเดินทางมาร่วมงาน โดยมาทั้งหมด 40 คน นัดพบกันที่โรงเรียนแล้วเดินทางมาตั้งแต่ตี 4 ตอนนี้อยู่ ม.6 ตั้งใจจะสอบเข้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยากมาเก็บเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ และสร้างบันดาลใจให้กับตัวเอง อยากทำให้เต็มที่ที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เสียใจทีหลังเพราะพยายามน้อยเกินไป ซึ่งวันนี้ผมได้รับกำลังใจจากคุณครู จนมีพลังใจเข้าสู่สนามจริงแล้วครับ ขอขอบคุณ BEM ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้พวกเรา และหวังว่าจะจัดต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องในปีต่อ ๆ ไปได้มาสัมผัสบรรยากาศและความรู้แบบนี้เหมือนกัน สุดท้ายอยากฝากถึงเพื่อน ๆ ทุกคนว่าให้พยายามให้เต็มที่ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แค่เราได้ทุ่มเทก็ถือว่าภูมิใจในตัวเองแล้วครับ”
นอกจากการติว โครงการยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก “MEYOU” และ “Samui” และกิจกรรมมากมายที่ผู้สนับสนุนจาก สก็อต สมาร์ทซ, สก็อต เพียวเร่, กรุงศรี แอป, เอไอเอส 5G, สมูทโตะ, โออิชิ, ชาคูลซ่า, จูลี่ ไทยแลนด์ และ ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมเสริมกำลังใจให้กับน้องๆ เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
“BEM มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงความรู้และแรงบันดาลใจอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างพลังบวกให้กับสังคมไทย เพราะตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เราเห็นรอยยิ้มความตั้งใจ และความสำเร็จของน้อง ๆ มากมาย และนั่นคือเหตุผลที่เราจะไม่หยุดทำ” คุณเทพนารี กล่าวทิ้งท้าย