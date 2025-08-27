MFI ผนึกกำลัง Vertex Clinic ร่วมพัฒนาธุรกิจความงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนสู่ไทย

เมื่อ 25 ส.ค.68 ณ เรนวูด พาร์ค ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “MFI & Vertex Clinic Global Medical Aesthetics Partnership Signing Ceremony” ระหว่าง Mr. Jelly Chen (มิสเตอร์ เจลลี่ เฉิน) ประธานกองประกวด Miss Friendship International (MFI) เวทีประกวดสาวงามนานาชาติชื่อดังจากประเทศจีน และเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจความงามและเวลเนสในจีน ร่วมกับ ทพ. ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด และผู้ก่อตั้ง Vertex Clinic ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านการแก้ไขโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร เพื่อดูแลทั้งปัญหาสุขภาพและความงามระยะยาว ครอบคลุมถึงทันตกรรมดิจิทัลและการปรับรูปหน้าเพื่อความงามครบวงจร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานพยาบาลที่ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงเรื่องความงาม แต่ยังเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวม ผ่านการผ่าตัดแก้ไขใบหน้าและทางเดินหายใจ โดยมีทีมแพทย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาตรฐานสูง เพื่อมอบคุณภาพการรักษาและการบริการที่ครอบคลุมที่สุด ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล มาร่วมแสดงความยินดีต่อความร่วมมือในครั้งนี้
Vertex Clinic ยังมีแผนยกระดับสู่ โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก ใบหน้า และแม็กซิลโลเฟเชียล ภายใต้ชื่อ “The Face Hospital by Vertex” ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2570 โดยมี ทพ. ดร.อมรพงษ์ วชิรมน เป็นแพทย์ผู้บริหารซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ ทั้งยังเคยได้รับเชิญเป็นแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดแก้ไขโครงหน้าในรายการชื่อดัง Let Me In Thailand ปาฏิหาริย์พลิกชีวิต และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับผู้ร่วมรายการหลายคน
การลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระหว่างไทย–จีน ในอุตสาหกรรมความงามและเวลเนส พร้อมผลักดันการพัฒนาโปรแกรม Medical & Wellness Tourism เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาใช้บริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพองค์รวมในประเทศไทย Mr. Jelly Chen ประธาน MFI กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า
“ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงวงการความงามของจีนและไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชียสู่เวทีโลก”
ด้าน ทพ. ดร.อมรพงษ์ วชิรมน CEO และแพทย์ผู้บริหาร Vertex Clinic กล่าวว่า “โรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งใหม่นี้ไม่ใช่เพียงแค่สถานพยาบาล แต่เป็นจุดหมายปลายทางด้านแม็กซิลโลเฟเชียล ที่ผสานการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ออกแบบมาเพื่อผู้คนทั่วโลก ภายในปี 2570 เราจะก้าวไปสู่การเป็น Medical Aesthetics for Longevity Hub of Asia อย่างแท้จริง”
ก้าวต่อไป : The Face Hospital by Vertex สู่ “Medical Aesthetics for Longevity Hub of Asia”
ทั้ง MFI และ Vertex Clinic มีแผนต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้สู่การสร้าง แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Partnership Platform) เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็น “Medical Aesthetics for Longevity Hub of Asia” โดยโรงพยาบาลในเครือ Vertex Clinic ภายใต้ชื่อ The Face Hospital by Vertex มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2570 ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Aesthetic Wellness Redefined” มุ่งยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมเพื่อความงาม ให้ก้าวไปอีกขั้นสู่แนวคิดใหม่ที่ผสาน ความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และการมีอายุยืนยาว เพราะเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีคือรากฐานของความงามที่แท้จริง” โดยโรงพยาบาลจะเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเวลเนสระดับนานาชาติ ครอบคลุมบริการด้านศัลยกรรม ทันตกรรม ผิวพรรณและเลเซอร์ รวมถึง Longevity Programs หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงามเหนือระดับ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง, ลูกค้าในอาเซียน, รวมถึง นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและยุโรป ที่มองหาบริการการแพทย์เฉพาะทางคุณภาพสูง จุดแข็งของโรงพยาบาลคือความเป็น โรงพยาบาลเฉพาะทางแม็กซิลโลเฟเชียลครบวงจร ครอบคลุมการรักษาปัญหาสุขภาพ ความงาม และโครงสร้างใบหน้าแบบองค์รวม ตลอดจนทำเลที่ตั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางและการเติบโตของ Medical Tourism อย่างแท้จริง
Business Impact
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมความงามและเวลเนสของไทย
• ผลักดัน Thailand as Medical Aesthetics for Longevity Hub of Asia
• ดึงดูดการลงทุนและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศ
• เชื่อมโยงกับ MFI Global Network เสริมพลัง Soft Power ผ่านเวทีประกวดและการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.vertexclinic.com