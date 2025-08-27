เดอะมอลล์ ส่งมอบโลหิต 600 ล้านซีซี ผุดแคมเปญ M STAR Blood Donation รณรงค์บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนรวมกว่า 60 องค์กร จัดงาน ‘เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ Always Blood Donations’ รับบริจาคโลหิตและส่งมอบโลหิต 600 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 93 พรรษา พร้อมเผยแคมเปญ M STAR Blood Donation รณรงค์บริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน ที่ห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และ เอ็มโพเรียม
งาน ‘เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ’ ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้อง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ภายใต้แนวคิด ‘Always Blood Donations’ เพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย พญ.พรณรีย์ ทัศยาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ฝ่ายการแพทย์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน รวมกว่า 60 องค์กร และ ศิลปินนักแสดงชื่อดังอย่าง กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และนักแสดงจากซีรีส์ Four Ever You ที่จะมาร่วมรณรงค์บริจาคโลหิต
และสัมผัสมิติใหม่ของบรรยากาศงานรับบริจาคโลหิต ด้วย M Blood Bar เติมความสดชื่นหลังการบริจาคโลหิต จากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), โฟโต้บูทถ่ายภาพที่ระลึก บันทึกความทรงจำการร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงของรางวัลพิเศษที่ให้ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตได้ร่วมลุ้นกันมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศไทย ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 6 รางวัล ทีวี LG ขนาด 43 นิ้ว 1 เครื่อง, หูฟัง Sony WF-LS910 1 เครื่อง, PRINTER HP 1 เครื่อง, เครื่องสกัดน้ำผลไม้ TEFAL 1 เครื่อง, ลำโพงบลูทูธ ACONATIC 1 เครื่อง, พัดลมพกพา IRIS OHYAMA 1 เครื่อง และของรางวัลจากพันธมิตรทางธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก
ภายในงาน นอกจากการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 93 พรรษา การจัดงานครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับ 60 พันธมิตร ร่วมกันส่งมอบโลหิตจำนวน 600 ล้านซีซี (เชิงสัญลักษณ์) ให้กับสภากาชาดไทย และต่อยอดพันธกิจในการเป็นภาคีจัดหาโลหิตสำรองให้กับสภากาชาดไทยอย่างยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาแคมเปญ M STAR Blood Donation รณรงค์ผู้มีจิตศรัทธา สร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน และสะสมคะแนนความดีผ่านแอปพลิเคชัน M Card โดยทุก ๆ ครั้งของการบริจาคโลหิตสามารถสะสม M STAR ได้ 1 ดวง สะสมครบ 2 ดวงแลกรับคูปองส่วนลด 50 บาท ในกูร์เมต์มาร์เก็ต เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท (จำกัด 3,000 สิทธิ์) สะสมครบ 3 ดวง แลกรับคูปองส่วนลด 200 บาท ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์) และพิเศษเฉพาะภายในงาน สำหรับสมาชิก M CARD ที่ร่วมบริจาคโลหิต รับ CASH COUPON 100.- สำหรับใช้จ่ายร้านค้า DINING / LIFESTYLE ในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500.- / ใบเสร็จ) จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ / 1 หมายเลขสมาชิก M CARD / วัน จำกัดรวม 500 สิทธิ์ / ตลอดรายการ คูปองแทนเงินสดศูนย์การค้าหมดอายุ วันที่ 30 กันยายน 2568
โดย คุณปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้กล่าวว่า ‘ในนามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอขอบคุณ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการเป็นภาคีสำคัญของสภากาชาดไทย จัดหาโลหิตสำรองสำหรับในสถานการณ์ปกติและยามวิกฤติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 19 ปี ด้วยการจัดงานรณรงค์รับบริจาคโลหิต, การจัดห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์และเอ็มโพเรียม โดยล่าสุดยังได้จัดแคมเปญ M STAR Blood Donation เชิญชวนให้เกิดการบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนรุ่นใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการหาผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายของสภากาชาดไทย’
สามารถร่วมบริจาคโลหิต ได้ทุกวันที่ ห้องบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ เอ็มโพเรียม อาคาร B ชั้น 2, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 1 บริเวณทางออกอาคารจอดรถ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชั้น 5, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชั้น 3, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น 2 บริเวณทางออกอาคารจอดรถ และเดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2 โดยเปิดให้ร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น.