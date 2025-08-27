เมืองไทยประกันภัย ได้รับการเชิดชู ESG DNA จาก SET สะท้อนการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรยั่งยืน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวนวลวรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการที่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วม ‘โครงการ ESG DNA ชุดความรู้ด้านความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทุกระดับ’ ส่งเสริมความรู้พื้นฐานให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ สร้างความเข้าใจ และเข้าถึงหลักการทำงานของ ESG ผ่านระบบ E-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ