GULF จับมือพันธมิตร สร้าง 12 โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม หนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF เดินหน้าสู่เป้าหมายการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามสัญญากับสองพันธมิตรระดับโลก ได้แก่ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ไชน่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไชน่า พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (CPECC-INTER) เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 12 โครงการ โดยมี นายหม่า เซี่ยวเฟิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซานซี อิเล็คทริค พาวเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ซึ่งถือหุ้นใน Energy China 100% และอยู่ในกลุ่มบริษัท CPECC-INTER) เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามในสัญญาวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง หรือ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 12 โครงการ แต่ละโครงการมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักที่มีขยะอุตสาหกรรมจำนวนมาก โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การจัดการขยะของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญของ GULF ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ สนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของประเทศอีกด้วย