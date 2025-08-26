NIA - อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอีด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมบ่มเพาะและทดลองตลาด สร้างนวัตกรรมสู่โรงงานอัจฉริยะ สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – 14 ก.ย.2568
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup), เอสเอ็มอี (SME) และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise (SE)) ที่พัฒนาเทคโนโลยีด้าน สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์ และ IoT เข้าร่วมโครงการ “Thailand Innovation Hub” เพื่อสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมไทย ก้าวสู่ Smart Factory และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ผอ.NIA กล่าวต่อว่า โครงการนี้เปิดรับสมัคร 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Program) สำหรับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไอเดียหรือต้นแบบ และต้องการต่อยอดเป็นธุรกิจจริง และเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% และ 2.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและทดสอบการใช้งาน (Sandbox Program) สำหรับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ต้องการทดสอบในตลาดจริง พร้อมจับคู่ลูกค้า และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
“สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2568 และจะคัดเลือกผู้ที่จะได้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2568 เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2568 – มกราคม 2569 ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้มีโอกาสจัดแสดงผลงาน (Demo Day) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อีกด้วย” ดร.กริชผกา กล่าว
ทั้งนี้ วิธีการสมัคร สำหรับกิจกรรมที่ 1 ให้ส่งรายละเอียดบริษัทและ Pitch Desk แสดงแนวคิดธุรกิจได้ที่: https://forms.gle/WcrHks3msKRXpnZVA และกิจกรรมที่ 2 ให้ส่งรายละเอียดบริษัทและ Pitch Desk แสดงผลิตภัณฑ์/บริการที่พร้อมนำไปใช้งานได้ที่: https://forms.gle/6Y1yVqWE1CNmeVNWA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวรัตน์ เกกินะ โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 416 มือถือ: 083-388 3226 อีเมล: yaowarat@nia.or.th