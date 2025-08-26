xs
Humanica ตอกย้ำความเป็นผู้นำ HR Tech ระดับเอเชีย คว้ารางวัล Techsauce Innovation Awards 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ Humanica สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีเทคโนโลยีระดับนานาชาติ คว้ารางวัล "Techsauce Innovation Awards 2025" เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากงาน Techsauce Global Summit 2025 เวทีประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนถึงศักยภาพ และความเป็นผู้นำด้าน โซลูชันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (The World-Class End-to-End Human Capital Management Solutions) ของ Humanica ในระดับสากล พร้อมทั้งนำเสนอ ‘Workplaze’ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์และทดลองใช้งานจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรและนักลงทุนระดับนานาชาติ

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภารกิจสำคัญของ Humanica คือการพัฒนาโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของกฎระเบียบในแต่ละประเทศ หรือความต้องการในการบริหารจัดการพนักงานจำนวนมาก การได้รับรางวัล Innovation Awards 2025 ถือเป็นสิ่งยืนยันว่าทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘Workplaze’ นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นของ Humanica เพียงผู้เดียว แต่เป็นของลูกค้าหลายร้อยบริษัททั่วภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความไว้วางใจเราตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ Humatrix จนทำให้เราพัฒนาต่อเนื่องกลายมาเป็น Workplaze ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนศักยภาพของเรา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เราจะเดินหน้าลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันของเราจะสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดโลกได้เสมอ”

สำหรับแพลตฟอร์ม ‘Workplaze’ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (The World-Class End-to-End Human Capital Management Solutions) อย่างแท้จริง โดยครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญ ตั้งแต่การสรรหาและดูแลพนักงานใหม่, การบริหารจัดการเงินเดือน, มุ่งเน้นการสร้าง Well-being ให้กับพนักงาน ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยมีจุดเด่นเพิ่มเติมที่ช่วยให้องค์กรบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ครบทุกมิติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงการประเมินผลงานเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยตรง, การวางเส้นทางการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมศักยภาพสูงสุดของพนักงานแต่ละคน, และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว (Single Source of Truth) สำหรับข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ซึ่ง Workplaze ช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสร้างความมั่นใจว่าทุกการตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย นอกจากนี้ คุณสมบัติที่รองรับการใช้งานในหลายประเทศ (Multi-country) ยังทำให้องค์กรระดับ Enterprise สามารถบริหารจัดการบุคลากรทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างไร้รอยต่อ มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถือเป็นการยกระดับแบรนด์สู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด ‘The Dawn of Symbiosis’ ที่เน้นการเติบโตร่วมกันระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับความมุ่งมั่นของ Humanica ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของบุคลากร

ทั้งนี้ รางวัล Techsauce Innovation Awards 2025 ซึ่งมอบให้กับบริษัทเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมโดดเด่นและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดย Humanica ได้รับรางวัลจากกรณีศึกษาการนำโซลูชัน Workplaze – Human Resource Management & Shift Scheduling ไปใช้แก้ปัญหาการจัดตารางเวร (Rostering) ในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเดิมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ใช้เวลานานหลายวันต่อเดือน และเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูง Workplaze ได้เข้ามายกระดับกระบวนการดังกล่าวด้วย AI Work Schedule Assignment ที่สามารถกำหนดเวรอัตโนมัติตามเงื่อนไขด้านทักษะ ใบอนุญาต และกฎหมายแรงงานได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้สามารถ ลดระยะเวลาการจัดเวร, ลดความผิดพลาดของคน (Human Error), และลดค่าใช้จ่ายด้านล่วงเวลาที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีนัยสำคัญ ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ยังช่วยสร้างความสมดุลในภาระงานและเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจองค์กรของ Humanica ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม HR Tech และ Healthcare ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงทิศทางการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรของภูมิภาคเอเชีย

นอกจากการเป็นผู้ให้บริการ HR Tech ระดับแนวหน้าของเอเชียแล้ว Workplaze ของ Humanica ยังสร้างความมั่นใจทางด้านความปลอดภัยให้แก่ธุรกิจระดับองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล ISO/IEC 27701 และ ISO/IEC 27001 ที่ครอบคลุมทั้งระบบไอทีและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นเพียงรายเดียวของผู้ให้บริการด้าน HR Tech ที่อยู่ในบริษัทมหาชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน dSURE ระดับ 2 ดาว เพิ่มเติมจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมขึ้นทะเบียนใน Thailand Digital Catalog อย่างเป็นทางการ เราภาคภูมิใจที่สามารถสร้างความมั่นใจในระดับมาตรฐานสากล โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบและคุ้มครองข้อมูลขั้นสูงสุดเป็นหนึ่งในรากฐานที่เหมาะสมแก่องค์กรขนาดใหญ่

Humanica ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำโซลูชันด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้แก่องค์กรและพนักงานในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังพร้อมเคียงข้างผู้ใช้บริการเพื่อรับมือกับทุกความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค AI Transformations การแข่งขันเพื่อดึงดูดบุคลากร หรือการปรับตัวสู่รูปแบบการทำงานใหม่ๆ และจะเดินหน้าสร้างสรรค์อนาคตของการทำงาน (Future of Work) ที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ทุกฝ่ายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป






