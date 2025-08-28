แพลทินัม ผุดโปรเจกต์ “The Next Seller 2025” ค้นหาสุดยอดนักขาย ผนึกกำลัง TikTok Shop เสริมแกร่งร้านค้าสู้ศึก Social Commerce

ศูนย์การค้าแพลทินัม สานต่อโครงการ Platinum Empowering SMEs 2025 : Rack to Rise อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Social Content to Social Commerce” เปิดตัวรายการ “The Next Seller” จับมือ 12 ร้านค้าร่วมแข่งขันในภารกิจค้นหาสุดยอดนักขายตัวจริง ครั้งแรกในรูปแบบ Reality Game Show โดยผนึกกำลังกับ TikTok Shop และ 4 Influencer สุดยอดนักการตลาดและนักขายออนไลน์ชื่อดัง ร่วมกันปั้นแบรนด์ร้านค้าแฟชั่นไทยให้แข็งแกร่งบนโลกออนไลน์ พลิกโฉมการขายจากราวหน้าร้านเพิ่มโอกาสสู่สนาม Live Commerce อย่างเต็มรูปแบบ ดีเดย์ LIVE Challenge ร้านแรกต้นเดือนกันยายนนี้ ชวนร่วมช้อป-เชียร์และให้กำลังใจผู้ประกอบการแฟชั่นไทยทั้ง 12 ร้านค้า โดยติดตามข่าวสารรายการได้ในช่องทาง TikTok: Platinum Fashion Mall Official
นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง “โครงการ Platinum Empowering SMEs 2025 หรือ “Rack to Rise” ว่า “เป็นโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งปีนี้ครบปีที่ 11 มีที่มาจากแนวคิดร้านค้าไม่ได้เป็นเพียงคู่ค้า แต่คือเพื่อนที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน คำว่า “Rack to Rise” จึงถูกนิยามขึ้นมาเพื่อแสดงถึงเจตนาความตั้งใจจริงของเรา ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของร้านค้าให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ไม่ใช่แค่การขายบนราวในร้านค้าอย่างเดียวเหมือนในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่พฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการวางรากฐานให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้ คือก้าวสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวันข้างหน้า
โดยคอนเซปต์ในปี 2025 ได้แก่ “Social Content to Social Commerce” เพื่อเสริมศักยภาพเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าในโลกการขายออนไลน์มากขึ้นโดยเชื่อมโยงกับการขายหน้าร้านอันเป็นฐานที่มั่นหลัก (On Ground plus Online) โดยทางศูนย์การค้าแพลทินัมได้จับมือกับ TikTok Shop Official แพลตฟอร์ม E-Commerce ยอดนิยมที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ มาช่วยเสริมทัพเพิ่มทักษะและวิธีการ LIVE ขายสินค้าอย่างไรให้ทรงพลัง ให้กับ 12 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขายหน้าร้าน On Ground ควบคู่ไปกับการ LIVE Online ไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”
นางสาวกรณิการ์ นิวัติศัยวงศ์, Head of FMCG, E-Commerce, TikTok Shop ประเทศไทย เผยว่า "TikTok Shop ยินดี ที่ได้ร่วมมือกับ Platinum Fashion Mall ในการปั้นร้านแฟชั่นไทยก้าวสู่โลก LIVE Commerce ผ่านโครงการ The Next Seller 2025 เราเชื่อว่า LIVE Commerce คือเวทีใหม่ที่เปิดโอกาสให้ร้านเล็ก ๆ กลายเป็นไวรัลดังและเติบโตได้จริงบน TikTok และโครงการนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือการลงสนามจริงที่ร้านค้าจะได้ทดลอง ได้เรียนรู้ และได้ขายจริง พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก TikTok Shop ทั้งแคมเปญคูปองพิเศษ เวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือการตลาดบนแพลตฟอร์ม เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นร้านค้าไทยก้าวจากราวหน้าร้าน สู่การ LIVE ที่เข้าถึงผู้คนทั่วประเทศ และพิสูจน์ว่าแฟชั่นไทยยังคงมีชีวิต เติบโต และก้าวไกลในโลกดิจิทัล สุดท้ายนี้เคล็ดลับความสำเร็จบน TikTok Shop คือการไม่หยุดเรียนรู้ กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ และปรับปรุงต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จ"
นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้นับเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญ สำหรับการจัดโครงการรูปแบบ Reality Game Show เพื่อให้ร้านค้าได้เรียนรู้และได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน โดยมี Influencer สุดยอดนักขายชื่อดัง มารับหน้าที่เป็น กูรู และ 3 เมนเทอร์ เข้ามาช่วยแนะนำ เสริมทักษะ พร้อมแบ่งทีมเพื่อการแข่งขันค้นหาสุดยอดนักขายตัวจริง ในชื่อรายการ “The Next Seller 2025” โดยเจ้าของร้านจะได้เข้าใจวิธีการขายใน TikTok Shop ได้ฝึกฝนทักษะการ LIVE ขายจริงอย่างเข้มข้น ทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างภาพจำให้แบรนด์ โดดเด่น เป้าหมายสุดท้ายคือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอดสร้างแบรนด์พร้อมสร้างยอดขาย ขยายโอกาสทางธุรกิจ กับร้านค้าของตนเองได้อย่างมั่นใจ”
โดยในวันเปิดตัวแนะนำโครงการได้รับเกียรติจากนางสาวชาลิสา ชาติวัฒนานนท์ Partnership, TikTok Shop และนางสาวภัครดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล Seller Management - Acquisition, TikTok Shop มาอบรมแนะนำเทคนิคการขายใน TikTok Shop และยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและขายออนไลน์ นางสาวนุชนาถ ดรชัย มาร่วมเป็นกูรูหลักประจำรายการเพื่อให้ความรู้และเทคนิคสำคัญต่างๆ ในวันดังกล่าว ต่อด้วยการจับฉลากแบ่งทีมออกเป็น 3 ทีม (ทีมละ 4 ร้านค้า) โดยแต่ละทีมจะมี Influencer สุดยอดนักขายระดับท็อป 3 ท่าน มาเป็นหัวหน้า Mentor ประจำทีม ได้แก่ นายรัชกฤต ปริยปุณยภา Mentor Turk, นางสาวคนธนันท์ วัฒนชาติวงศ์ Mentor Nuebie, นายศุภกิตติ์ อูปคำ Mentor Thomasซึ่งภารกิจของ Mentor คือมาช่วยให้คำแนะนำ Coaching แต่ละทีม ในการทำภารกิจ LIVE อย่างใกล้ชิด พร้อมกับนำลูกทีมของตัวเองแข่งขันกัน LIVE ขายสินค้าเพื่อชิงสุดยอดนักขายประจำซีซั่นนี้ เช่น วิธีการสร้างตัวตน สร้างคอนเทนท์ สร้างแบรนด์ การเปิดช่องทางการขายและเทคนิควิธีการขายสินค้าใน TikTok อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ โดยทุกร้านจะได้สร้างผลงาน VDO Content ด้วยตนเอง พร้อม LIVE ขายของจริงผ่าน TikTok Shop ในเพจร้านของตัวเอง สัปดาห์ละ 1 ร้าน ตลอด 12 สัปดาห์ และปิดท้ายด้วยการ LIVE ขายของพร้อมกันทุกร้านในสัปดาห์ที่ 13 โดยมีไฮไลต์คือทาง TikTok Shop จะสนับสนุนคูปองส่วนลดเพื่อสร้างโอกาสในการขาย พร้อมเพิ่มผู้ติดตามในแต่ละร้านให้มากยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการสรุปผลมอบรางวัลสุดยอดนักขาย The Next Seller 2025 ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้
สำหรับรายชื่อทีมร้านค้าผู้เข้าแข่งขันในรายการ “The Next Seller” มีดังนี้
• ทีม Red นำโดย Mentor Turk : ร้าน Miralyn, ร้าน Mirror Sister, ร้าน Lady Shop, ร้าน MANFAIR
• ทีม Blue นำโดย Mentor Nuebie : ร้าน MM. Store, ร้าน Posh, ร้าน THER Everyday, ร้าน Suk Suk
• ทีม Green นำทีมโดย Mentor Thomas : ร้าน Rock Candy, ร้าน YANON, ร้าน Marada, ร้าน Grand Dell
พร้อมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผลงานของทั้ง 12 ร้านค้า ในช่องทางหลักของศูนย์การค้า TikTok: Platinum Fashion Mall Official ได้แล้ววันนี้