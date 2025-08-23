ไอคอนสยาม ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากไทย และหนึ่งในสองจากเอเชีย เข้าชิงรางวัลสุดยอดโครงการค้าปลีกของโลกในรอบ 30 ปี “Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years” บนเวที MAPIC Awards 2025 ชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ โหวตคว้าชัย สร้างชื่อไทยให้ดังก้องโลก
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสยามพิวรรธน์เป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นหนึ่งใน 15 ศูนย์การค้าที่ได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลศูนย์การค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบ 30 ปี บนเวทีระดับโลก MAPIC Awards 2025 โดยเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสองโครงการจากเอเชีย ที่ได้เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ก่อนตัดสินด้วยผลโหวตจากทั่วโลก และประกาศผลในงาน MAPIC Awards 2025 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 4 พฤศจิกายนนี้
หลังจากเคยเอาชนะคู่แข่งจากทั่วโลกคว้ารางวัลชนะเลิศ MAPIC Award 2019 ในสาขา Best Shopping Centre ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลก มาครองก่อนหน้านี้ ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการการเข้าชิงรางวัล “Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years” จาก MAPIC Awards 2025 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ เพราะไอคอนสยามคือตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเวทีโลก โดยคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเขียนประศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นผู้นำค้าปลีกโลก และเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกต้องมาเยือนได้ ผ่านการรวมพลังโหวตให้ไอคอนสยามคว้าชัย เป็นสุดยอดโครงการค้าปลีกของโลกในรอบ 30 ปี ผ่านช่องทางดังนี้
วิธีโหวตให้ไอคอนสยามคว้ารางวัล
“Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years” จาก MAPIC Awards 2025
1.เข้าลิงก์ https://forms.rxfrance.fr/en/mapic/2025/awards-form.htm
หรือสแกน QR
2.กรอกอีเมล
3.ข้อ 1 เลือกแบรนด์ใดก็ได้
4.ข้อ 2 เลือก "ICONSIAM (Thailand)"
5.กด Submit
ทั้งนี้รางวัล Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years เป็นรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของงาน MAPIC งานประชุมและประกาศรางวัลด้าน Retail Real Estate ระดับโลก เพื่อมอบให้แก่โครงการศูนย์การค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกผู้เข้าชิงจากการสร้างผลกระทบในอุตสาหกรรม ทั้งด้านนวัตกรรมด้านการออกแบบ, ประสบการณ์ลูกค้า, กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน, โมเดลธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจ และ อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกโลก จึงนับเป็นรางวัลสูงสุดของเวที MAPIC Awards 2025 ที่โครงการที่ได้รับรางวัลจะถูกยกย่องว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในระดับสากลอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าชิงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 โครงการชั้นนำจากทั่วโลก ได้แก่ Battersea power station จากสหราชอาณาจักร, Dubai Mall จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, La Maquinista จากสเปน, Westfield London จากสหราชอาณาจักร, American Dream จากสหราชอาณาจักร, Mall of Emirates จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Puerto Venezia จากสเปน, Bluewater จากสหราชอาณาจักร, Centro Colombo จากโปรตุเกส, Forum Istanbul จากตุรกี, Il Centro จากอิตาลี, Beaugrenelle จากฝรั่งเศส, Marina bay sands จากสิงคโปร์, Manufaktura จากโปร์แลนด์ และ ICONSIAM จากประเทศไทย
ทุกโหวตจากทุกคนมีค่า ขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วมโหวตให้ ไอคอนสยาม ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย คว้าชัยในครั้งนี้ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ชื่อไทยดังก้องไปทั่วโลก โดยร่วมโหวตพาไอคอนสยามเป็นความภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568