‘กระทรวงพาณิชย์’ ลงพื้นที่ประเมินร้านอาหารที่ยื่นขอตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผลักดันอาหารไทยสู่ระดับโลก ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เริ่มแล้ว! การประเมินร้านอาหารที่ยื่นขอตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ประจำปี 2568 จาก “กระทรวงพาณิชย์” โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมร้านและประเมินร้านอาหารที่ยื่นขอตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ส่งเสริมมาตรฐานพร้อมกับผลักดันอาหารไทยสู่การเป็น Soft Power ที่ยั่งยืนและทรงพลังของประเทศ
“อาหารไทย” เป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านและมีอาหารพื้นเมืองที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ การตกแต่งสวยงาม เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ จึงเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มอบให้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพมาตรฐานร้านอาหารไทย ที่ยังคงรสชาติอาหารไทยดั้งเดิม แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นอาหารไทย ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก


กระประเมินมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นั้น “กระทรวงพาณิชย์ มีความเข้มงวดด้านคุณภาพและมาตรฐานเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานร้านอาหารไทยในระดับสากล ภายใต้การกำกับของกระทรวงพาณิชย์” จึงมีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านรสชาติ ที่ยังคงความเป็นอาหารไทยดั้งเดิมอยู่
2. ด้านวัตถุดิบ ที่มีความสดใหม่และปลอดภัย
3. ด้านสุขอนามัย ความสะอาด
4. ด้านบรรยากาศร้าน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. ด้านการบริการ ความใส่ใจด้านบริการอย่างมืออาชีพ

โดยร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ถือได้ว่ามีการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมาตรฐานตามกฎการประเมินตรวจสอบคุณภาพ เป็นร้านอาหารไทยดั้งเดิมที่มีคุณภาพด้านวัตถุดิบ รสชาติอร่อย สะอาด บรรยากาศดี ตลอดจนถึงการให้บริการอย่างมืออาชีพจริง ๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Soft Power อาหารไทยที่ยั่งยืน

หลังจากทางคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ประเมินและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพด้านวัตถุดิบ กระบวนการปรุงอาหาร ไปจนถึงสุ่มชิมรสชาติเมนูของทางร้าน พร้อมตรวจสอบระบบการบริหารการจัดการภายในร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าร้านที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มีมาตรฐานระดับสากล


โดยกระทรวงพาณิชย์จะมีการประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ พร้อมเตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ต่อไป















