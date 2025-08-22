ซีพีเอฟ รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านสำนึกพลเมือง ตอกย้ำองค์กรต้นแบบสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ “รางวัลพระปกเกล้า ด้านสำนึกพลเมือง” ระดับดี จากสถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา ซึ่งจัดมอบรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2568 เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลต้นแบบที่ส่งเสริมสำนึกพลเมืองควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล การได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงบทบาทของซีพีเอฟในการเป็นองค์กรเอกชนที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและสำนึกพลเมืองที่เข้มแข็ง
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านสำนึกพลเมือง นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทุกคน ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการยึดมั่นในแนวทางของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้เป็นต้นแบบ “ปรัชญา 3 ประโยชน์” อันเป็นรากฐานสำคัญและหล่อหลอมเป็น DNA ขององค์กร ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร พร้อมทั้งยกระดับวัฒนธรรมองค์กรครอบคลุมในสามมิติสำคัญ ได้แก่ การปลูกฝังสำนึกพลเมือง การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับการประเมิน “คนดีคนเก่ง” ให้ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเชิดชูพนักงานจิตอาสาที่ทำความดี อันนำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนสำนึกพลเมืองอย่างแท้จริง”
ซีพีเอฟได้ผนวก “สำนึกพลเมือง” เข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ควบคู่กับการสร้างกลไกธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และช่องทางการร้องเรียนที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังมุ่งดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้ทั้งแรงงานไทย ต่างชาติ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงการพัฒนาและสวัสดิการได้อย่างเสมอภาค
นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งโครงการ “ซีพีอาสา ร้อยเรียงความดี” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤต น้ำท่วม แผ่นดินไหว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรมซีพีเอฟที่เชื่อมโยงพนักงานกับชุมชน รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED การพัฒนาทักษะ Digital Literacy และโครงการ Co-Creation ที่สร้างโอกาสให้เยาวชนและครูได้ร่วมออกแบบการเรียนรู้ ต่อยอดความรู้จากองค์กรสู่สังคมในระยะยาว
ซีพีเอฟเชื่อมั่นว่าสำนึกพลเมืองเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างองค์กรที่มั่นคง สังคมที่เข้มแข็ง และทุกภาคส่วนก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน รางวัลนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ซีพีเอฟยังคงสานต่อพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ