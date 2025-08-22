ยูโอบีจับมือแม็คโคร เปิดตัวแคมเปญผ่อน 0% ทุกชิ้น เสริมสภาพคล่องการใช้จ่ายภาคธุรกิจและครัวเรือน

กรุงเทพฯ, 21 สิงหาคม 2568 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผนึกกำลัง แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่งภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus มอบสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ครอบคลุมสินค้าทุกชิ้น ในร้านแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 แคมเปญนี้ นับเป็นครั้งแรกที่บัตรกดเงินสดสามารถใช้ผ่อน 0% ได้กับสินค้าทุกชิ้น ‘ทั้งรถเข็น’ เพื่อช่วยเพิ่ม ความคล่องตัวทางการเงินให้แก่ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าทั่วไป
นางสาวสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการช่วยให้ลูกค้าจัดการค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของใช้ในครัวเรือน หรือจัดเตรียมสินค้าสำหรับร้านค้า ความร่วมมือกับแม็คโครในครั้งนี้สะท้อนแนวทางของธนาคารยูโอบีที่มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า และทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นและวางแผนได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันหรือการทำธุรกิจ”
ความพิเศษยังต่อเนื่องในโอกาสฉลองเดือนเกิดของแม็คโคร โดยผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตร UOB Cash Plus ที่แม็คโคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568 จะได้รับโดนัท Krispy Kreme Original Glazed 3 ชิ้นฟรี
นางรัทยา เงินบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานการเงิน การบัญชี และการลงทุน (ธุรกิจค้าส่ง) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “แม็คโครให้ความสำคัญกับการส่งมอบความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า ความร่วมมือกับยูโอบีในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างทางเลือกใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้จ่ายได้จริง แคมเปญผ่อน 0% ทั้งรถเข็นนี้ เป็นอีกหนึ่งในหลายแนวทาง ที่เราต้องการสนับสนุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการและลูกค้าทุกครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม”
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร และที่แม็คโครทุกสาขา