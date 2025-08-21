มูลนิธิดำรงชัยธรรม เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อพลังแห่งการให้ สร้างบุคลากรคุณภาพคืนสู่สังคม

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน หวังเพียงให้บัณฑิตเป็นคนเก่งและดี สร้างสรรค์ สิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิดำรงชัยธรรมได้ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตทุนได้นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดและสังคม นอกจากให้โอกาสทางการศึกษาแล้ว มูลนิธิยังต้องการสร้างเยาวชนที่มีใจอาสาและเติบโตเป็นบุคคลคุณภาพคืนสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ตลอดระยะเวลา 27 ปี “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมย์ของมูลนิธิที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาและให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเยาวชนสืบเนื่อง ตลอดมา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ทางมูลนิธิได้ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2568
นายจีราวัฒน์ บุญหรั่ง นักเรียนทุนรุ่น 24/2568 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจที่ได้รับโอกาสเป็นนักเรียนทุนในปีนี้ครับ จากคำพูดของคุณตาที่เคยบอกว่า ไม่สามารถส่งเราเรียนต่อได้แล้วเพราะท่านเองมีอายุมาก ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมจึงไม่ใช่แค่เม็ดเงินแต่คือโอกาส ของชีวิต ทุนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้กลับมากล้าฝัน กล้าเชื่อมั่นในตนเอง และทำให้รู้ว่าตัวเรามีคุณค่า เมื่อรู้คุณค่าของตนเองจะสามารถนำคุณค่าที่มีกลับมาเติมเต็มให้สังคมได้ต่อไป ทุนนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเท่านั้น แต่คือแรงผลักดันที่ทำให้เห็นแสงสว่างในชีวิตและอยากจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆ เมื่อมีโอกาส ขอขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรม คณะกรรมการทุกท่านที่มองเห็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ต้นนี้ครับ สำหรับในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ที่เลือกศึกษานั้น ผมตั้งใจว่าจะนำความรู้มาช่วยเหลือสังคม เช่น ออกแบบคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล ไปจนถึงการช่วยชุมชนพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่นผ่านการออกแบบแพคเกจจิ้ง รวมทั้งสร้างอุปกรณ์หรือชิ้นงานที่สามารถใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือของใช้ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย แม้อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็สามารถมีคุณค่าต่อชีวิตใครบางคนได้อย่างมากครับ”
นายธนภณ ธนาดุลเปรมเดช นักเรียนทุนรุ่น 24/2568 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“วินาทีที่ทราบว่าได้รับทุนการศึกษา เป็นวินาทีที่ประทับใจมากครับ ผมจะไม่มีวันลืมเลย ดีใจมากครับที่ได้ทำให้คุณแม่ภูมิใจในตัวของผม ตลอดการเป็นนักศึกษาของผม ผมตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ขอเพียงได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ใครสักคนในสังคมได้ ผมก็ภูมิใจและมีกำลังใจที่จะพัฒนาสิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้ต่อไปครับ หลังจากจบการศึกษาแล้ว อีกหนึ่งความฝันของผมคือ อยากจะสร้างมูลนิธิที่สนับสนุนด้านการศึกษาและนวัตกรรม เพราะผมเชื่อว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมมาก เพียงแต่ยังขาดพื้นที่และโอกาสในการพัฒนาไอเดียเหล่านั้นให้เติบโตและกลับมาสร้างประโยชน์ให้สังคม ผมจึงยึดถือเจตนารมย์ของมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” เพราะความสำเร็จของผมในวันนี้มาจากโอกาสดีๆ ที่ผมได้รับ ผมจึงอยากส่งต่อโอกาสแบบเดียวกันนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดเสมอไป ขอแค่เป็นคนดีที่พร้อมสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เพียงพอแล้วครับ”
นางสาวพัชรินทร์ คงเถื่อน นักเรียนทุนรุ่น 24/2568 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“เมื่อรู้ผลว่าสอบติดมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน หนูจึงตั้งใจพยายามทำงานพาร์ทไทม์หารายได้เสริม เพื่อนำมาจ่ายค่าหอพักและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ หวังแบ่งเบาภาระของแม่ จนถึงวันประกาศผลนักเรียนทุน เมื่อได้เห็นชื่อตัวเอง ทั้งแม่และหนูกอดกันร้องไห้เพราะความตื้นตันใจ ทุนนี้เป็นความหวังที่ช่วยให้หนูมีโอกาสได้ศึกษาต่อ เหมือนแสงสว่างนำไปสู่อนาคต ขอขอบคุณทางมูลนิธิที่เมตตาเด็กคนนี้ หนูจะตั้งใจเรียน ทำตามความฝัน เพื่อมาตอบแทนครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ระหว่างการเป็นนักศึกษา หนูจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมนำประสบการณ์จากการได้รับทุนครั้งนี้ ไปแนะนำเป็นแนวทางส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับรุ่นน้อง เมื่อศึกษาจบหนูอยากนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนพยาบาลไปช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุด ดูแลคนไข้ให้เหมือนคนในครอบครัวและอุทิศตนช่วยเหลือประชาชน ถ้าในอนาคตมีโอกาสได้เรียนต่อ หนูอยากเป็นอาจารย์พยาบาล เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป สามารถเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้คนได้ประสบความสำเร็จค่ะ”
นายธนพัฒน์ เทศนอก นักเรียนทุนรุ่น 24/2568 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ในวันประกาศผลทั้งผมและแม่ต่างร้องไห้เพราะดีใจและตื้นตัน เป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต ไม่ใช่แค่เพราะได้รับทุน แต่เพราะผมได้ก้าวมาถึงจุดที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้แล้ว ในฐานะนิสิต ครุศาสตร์ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ความรู้คือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตคน เพราะฉะนั้นระหว่างที่ผมกำลังศึกษาอยู่ ผมตั้งใจจะใช้ความรู้ ความสามารถ รวมถึงโอกาสจากทุนที่ได้รับนี้ ส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมในทุกทางที่ทำได้ครับ ผมจะเป็นผู้ให้และเป็นครูที่เข้าใจนักเรียนรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการและด้านจิตใจ ส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับเหมือนกับที่ทุนนี้ได้มอบโอกาสให้ผมในวันนี้ครับ วันหนึ่งเมื่อผมได้เป็นครูที่มั่นคง ผมจะไม่ลืมว่าผมมาจากเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่ง ผมอยากกลับมาที่เกาะแห่งนี้อีกครั้งในฐานะครูของชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ บนเกาะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งต่อสิ่งดีๆ กลับคืนสู่แผ่นดินเล็กๆ ที่เคยหล่อเลี้ยงผมมา ถ้าผมสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้แม้เพียงแค่หนึ่งคนก็เพียงพอแล้ว สำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในฐานะครูคนหนึ่งครับ”