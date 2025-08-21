Bigo Live ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเวที Mid-Year Gala 2025

บีโก้ ไลฟ์ (Bigo Live) แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมชั้นนำระดับโลก ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของครีเอเตอร์ชาวไทย ผ่านงาน Mid-Year Gala 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ Benedict Studio กรุงเทพมหานคร โดยมีเหล่าครีเอเตอร์ตัวท็อปเข้าร่วมงานกว่า 120 คน ร่วมกับผู้ใช้งาน และแฟน ๆ มากมาย สะท้อนถึงพลังของการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และความแข็งแกร่งของชุมชนที่เติบโตขึ้นผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง
“Bigo Live ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์หรือผู้ใช้งานทั่วไป ให้ได้ร่วมแบ่งปันเสียงของตัวเองและช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก เราภูมิใจในเหล่าไลฟ์สตรีมเมอร์ชาวไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถ ทั้งด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันสร้างชุมชนที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยพลังบวก เราขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและยกระดับครีเอเตอร์จากทุกเส้นทางชีวิต เพื่อให้พวกเขาได้เปล่งประกายและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ” ตัวแทน Bigo Live ประเทศไทยกล่าว
เชิดชูความเป็นเลิศ: รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิ
Bigo Live รวมพลังฉลองให้กับความสำเร็จของครีเอเตอร์และเอเจนซี่ไทยกว่า 50 ราย ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจนี้ พร้อมยกย่องผลงานที่สะท้อนถึงอิทธิพล ความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแท้จริง ผู้ได้รับรางวัลมีตั้งแต่นักแสดง บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการ ศิลปิน ไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้แพลตฟอร์มในการแบ่งปันเรื่องราวและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของค่ำคืนคือ พิธีมอบรางวัล โดยมีการประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานโดดเด่นบนแพลตฟอร์มบีโก้ ไลฟ์ รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล ครอบคลุมทั้งเหล่าครีเอเตอร์ เอเจนซี่ และแฟมมิลี่ต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาและขับเคลื่อนชุมชนบนแพลตฟอร์ม
• เอเจนซี่ยอดเยี่ยมแห่งปี
• แฟมมิลี่ยอดนิยมแห่งปี
• วีเจยอดนิยมแห่งปี
• LH King + PK King Awards
• STAR Thailand + LA VJ Awards
หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลอย่างคุณ Pukkard (Bigo ID: Pukkardjade) วีเจมากประสบการณ์ของ Bigo Live ได้กล่าวถึงความสำคัญของช่วงเวลานี้ว่า “การได้รับรางวัลจากงาน Bigo Live Gala ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ผักกาดภูมิใจที่สุดในเส้นทางบนแพลตฟอร์มนี้ เพราะเป็นเหมือนเครื่องยืนยันถึงความพยายามและความทุ่มเทของเรามาตลอด แต่ที่สำคัญกว่านั้น รางวัลนี้ไม่ใช่ของผักกาดคนเดียว แต่เป็นของทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมา ทั้งผู้ใช้งานที่คอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และทีมงานที่เชื่อมั่นในตัวของผักกาดอยู่เสมอ ขอบคุณจากใจจริงค่ะ”
ค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ วัฒนธรรม และการเฉลิมฉลอง
ภายในงานนี้ ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ค่ำคืนสุดพิเศษที่สะท้อนพลังสร้างสรรค์และสปิริตของชุมชนไลฟ์สตรีมในประเทศไทยอย่างเต็มเปี่ยม ขนทัพกิจกรรมมากมายให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม พร้อมการแสดงวัฒนธรรมสุดตื่นตาตื่นใจ จากวง In Fin Roof Band และ DJ Louis ที่ช่วยสร้างบรรยากาศสุดคึกคักและสนุกสนานตลอดทั้งคืน ค่ำคืนนี้ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลให้กับ VJ ยอดเยี่ยมใน 10 หมวดหมู่ อาทิ การร้องเพลง เต้น คอสเพลย์ แต่งหน้า และคอมเมดี้
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานด้วยตนเอง ยังสามารถรับชมบรรยากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Bigo Live เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง สนับสนุนครีเอเตอร์ที่ชื่นชอบ และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจไปพร้อมกัน
Bigo Live ยังคงมุ่งมั่นสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เปิดกว้าง และส่งเสริมซึ่งกันและกันให้กับชุมชน พร้อมยืนหยัดในการส่งเสริมพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเปิดโอกาสให้เสียงและพรสวรรค์ของคนไทยได้เปล่งประกายบนเวทีระดับโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bigo Live สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์: https://www.bigo.tv/show/