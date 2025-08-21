GC – TPN FlexPak – W&H เปิดตัวฟิล์ม MDOPE โครงสร้างฟิล์ม 7 ชั้น ป้องกันออกซิเจน รีไซเคิลได้ 100%

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประกาศความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด หรือ TPN FlexPak ผู้นำด้านการผลิตบนพื้นฐานแนวคิดที่ยึดหลักการความยั่งยืนในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด และ Windmoeller & Hoelscher หรือ W&H ผู้ให้บริการและจัดหาชั้นนำด้านเครื่องจักรและระบบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ผนึกกำลังพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยนวัตกรรมฟิล์ม Mono Material MDOPE (Machine Direction Orientation Polyethylene Film) โครงสร้างฟิล์ม 7 ชั้น ที่มีส่วนผสมของ EVOH (Ethylene Vinyl Alcohol) จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันออกซิเจน (Oxygen barrier) ได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถนำไปแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์แบบ Mono Material ที่รีไซเคิลได้ 100% นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย สู่การเป็นผู้นำด้าน Circular Packaging
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการผสานศักยภาพของพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ครบวงจร ตั้งแต่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เพื่อร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม และ การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างลงตัว ช่วยลดข้อจำกัดของบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ซึ่งมักใช้วัสดุต่างชนิดกันจึงไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ส่งผลให้อัตราการรีไซเคิลอยู่เพียง 10% เท่านั้น
ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยสู่เวทีโลก
นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ GC มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า คู่ค้า และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดที่เราภูมิใจนำเสนอ คือการพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง ที่สามารถนำไปผลิตเป็น ฟิล์ม MDOPE ซึ่งเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อ ทดแทนวัสดุแบบเดิมที่ยากต่อการจัดการหลังใช้งาน ฟิล์มชนิดนี้ หากนำไปประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายใต้โครงสร้างแบบ Mono Material สอดรับกับแนวทาง การออกแบบ CEFLEX ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานในระดับสูง ทั้งด้านการปกป้องสินค้า ความทนทาน และความสามารถในการขึ้นรูป ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงนวัตกรรมจากที่เกิดขึ้นจากห้อง Lab ของ GC แต่คือผลลัพธ์ของความร่วมมือกับพันธมิตร ตั้งแต่ TPN FlexPak ที่เป็นผู้ผลิตฟิล์มและผู้ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึง W&H ผู้ให้บริการและจัดหาชั้นนำด้านเครื่องจักรและระบบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนที่สนับสนุน TPN เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้จริงกับกระบวนการผลิตในปัจจุบัน และพร้อมรองรับความต้องการของตลาดในระดับสากล”
ร่วมสร้างอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ชาติ ทังเกษมวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด (TPN FlexPak) กล่าวว่า “บริษัท TPN FlexPak ขอขอบคุณพันธมิตรธุรกิจของเราทั้ง 2 ส่วน อันได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน และบริษัท W&H ในการผนึกกำลังสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนต่อโลก
ในฐานะผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก TPN FlexPak มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความยั่งยืนให้แก่ประเทศ และโลก และพร้อมในการค้นคว้า และวิจัยร่วมกับหน่วยงานสำคัญทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญซึ่งถือเป็น Core Value ขององค์กรด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด”
เทคโนโลยีที่สนับสนุนความยั่งยืนอย่างแท้จริง
Mr. Christian Treitel Service Director Asia Pacific Windmoeller & Hoelscher (W&H) กล่าวว่า “W&H มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มแบบ Blown Film และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยจัดหาเครื่อง VAREX ที่มีระบบ Inline MDO ให้กับ TPN Flexpak ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับโพลิเมอร์คุณภาพสูงจาก GC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตฟิล์ม MDOPE ที่รีไซเคิลได้และมีคุณภาพสูงสามารถทำได้จริงด้วยการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่เหมาะสม W&H พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และบริการระยะยาว และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จนี้ร่วมกับทุกฝ่าย”
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย เปลี่ยนอนาคตบรรจุภัณฑ์ไทยให้ “รีไซเคิลง่ายขึ้น” อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างยั่งยืน
จากบรรจุภัณฑ์โครงสร้างหลายชั้นในอดีตที่เน้นประสิทธิภาพการใช้งาน สู่ยุคใหม่ที่มุ่งเน้น “ความยั่งยืน” กลายเป็นหัวใจของการพัฒนา ทั้งผู้ผลิต แบรนด์ และผู้บริโภคล้วนมองหาโซลูชันที่สามารถใช้งานได้ดีและรีไซเคิลได้จริง ความสำเร็จครั้งนี้คือคำตอบที่จะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในระดับอุตสาหกรรมและสอดรับกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโลกอย่างแท้จริง