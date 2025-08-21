ซีพีเอฟผนึกม.มหิดล ชูนวัตกรรมอาหารแทนยา ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

ม.มหิดลเปิดฉากประชุมวิชาการนานาชาติ ICOH-CVD ครั้งที่ 8 “ซีพีเอฟ” ชูนวัตกรรมอาหารเป็นยา “ไก่อวกาศ– ไข่ไก่ โอเมก้า 3 จาก U FARM” ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยอาหารที่ดี สะอาด เข้าถึงง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยลดความเสี่ยงและสาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ สภาพแวดล้อมการทำงานและโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases (ICOH-CVD) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2568 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี รศ. ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และมี น.สพ.ดร.มนูศักดิ์ วงศ์พัชรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยด้านไบโอเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพดีลดสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs)
รศ. ดร.สราวุธ กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและผลิตภาพทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะเห็นว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน เกิดความเครียดสะสม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้าน น.สพ.ดร.มนูศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของ CPF มุ่งมั่นยกระดับสุขภาพของทุกคน ด้วยอาหารที่ดี สะอาด เข้าถึงง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีคนไทยอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเราได้พิชิตเป้าหมายการส่งไก่ไทยไปอวกาศ ผ่านด้านความปลอดภัยสุดหินจาก NASA ครอบคลุมถึงนวัตกรรมโอเมก้า 3 จากธรรรมชาติ อย่างไข่ไก่ U FARM เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่ดี ตามหลักการอาหารแทนยา (Food as medicine)
“เราไม่ได้ขายอาหาร แต่เรากำลังส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกคำที่กิน นอกจากเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว เรายังใส่ใจคุณค่าทางโกชนาการของอาหารด้วย เพราะคนไทยกินหมูกินไก่ กินไข่กันทุกวัน แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือ ถ้าอาหารประจำวันเรามีสารอาหารที่ดีต่อหัวใจอย่าง ไข่ไก่ U FARM มีโอเมก้า 3 สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ ผู้บริโภคเพียงแค่กินของเดิม แต่สุขภาพดีขึ้น"
อนึ่งทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สภาพแวดล้อมการทำงานและโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดโรค CVDs ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อที่จะนำมาสู่การกำหนดมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นสำหรับประชาชน
โดยในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ มีผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมากกว่า 200 คน จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเรามองถึงผลลัพธ์ว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำให้เกิดความมือระหว่างเครือข่ายสาขาวิชาชีพ ในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอร่างนโยบายในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการและสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานต่อไป
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก
• มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 19.8 ล้านคนในปี 2565 คิดเป็นประมาณ 32% ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก ในจำนวนนี้ 85% เสียชีวิตจากโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง
• มากกว่าสามในสี่ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง
• จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (อายุต่ำกว่า 70 ปี) จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 18 ล้านคนในปี 2564 อย่างน้อย 38% เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
• โรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (รวมถึงเกลือ น้ำตาล และไขมันส่วนเกิน) และโรคอ้วน การขาดการออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก และมลพิษทางอากาศ
ที่มา องค์การอนามัยโลก https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)